УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

"Это не конец, но протест приостановлен": поляки прекратят блокаду границы с Украиной

Руслана Заклинская
16 января 2024, 13:49обновлено 16 января, 14:23
Польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством.
'Это не конец, но протест приостановлен': поляки прекратят блокаду границы с Украиной
Польские перевозчики прекратят блокаду границы с Украиной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Польские дальнобойщики, которые с ноября блокировали пропускные пункты на границе с Украиной, договорились с правительством об "определенных условиях". Они прекратят блокаду 17 января в 13:00 по киевскому времени. Об этом сообщил Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта, которого процитировало агентство Reuters.

"Это не конец, но протест будет приостановлен... мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство", - сказал Томаш Борковский.

Польские дальнобойщики требовали восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков для работы в ЕС и европейских дальнобойщиков, въезжающих в Украину. Представители протеста заявили, что прекращение протеста не является его завершением, но дает новому правительству время на решение вопросов.

видео дня

Министерство инфраструктуры Польши планирует подписать соглашение на сегодняшней пресс-конференции.

Блокирование поляками границы

Напомним, польские перевозчики начали протесты 6 ноября, которые спровоцировали значительные ограничения движения грузовиков на границе с Украиной. Организаторы протеста пропускали по одному грузовому автомобилю в час.

Как сообщал Главред, 6 января польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский вместе с представителями движения "Обманутое село" подписали соглашение. Согласно соглашению, протестующие прекратили блокирование пункта пересечения границы с Украиной в Медике. Однако дальнобойщики блокировали еще три перехода.

Также Украина активно искала пути решения проблемы с блокадой границы. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина проведет переговоры на всех уровнях с новым правительством Польши для решения этого вопроса.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
новости Польши госграница грузоперевозки блокировка границы поляками
Реклама

Главное за день

"Это не конец, но протест приостановлен": поляки прекратят блокаду границы с Украиной

"Это не конец, но протест приостановлен": поляки прекратят блокаду границы с Украиной

13:49 Мир
Боевые действия на юге и востоке: в Британской разведке назвали главную цель России

Боевые действия на юге и востоке: в Британской разведке назвали главную цель России

13:23 Украина
Россия стягивает войска и технику под Бахмут: майор рассказал о ситуации на линии фронта

Россия стягивает войска и технику под Бахмут: майор рассказал о ситуации на линии фронта

12:53 Украина
Все главные новости

Последние новости

14:28

Нужно найти зебру среди жирафов за 7 секунд: загадка, которую разгадает не каждый

14:04

Киркорову перестали продавать брендовые вещи за границей из-за поддержки террористического режимаВидео

13:57

Били за то, что высокий, потерял 45 кг: Из плена вернули чемпиона Украины по баскетболу 3х3

13:49

"Это не конец, но протест приостановлен": поляки прекратят блокаду границы с Украиной

13:45

Психбольница, жуткие порезы, кома: из-за чего Тышкевич попала в реанимацию

К выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман СвитанК выборам Путина Россия попытается захватить два города – Роман Свитан
13:26

Уберите оттуда сковородки и кастрюли: как правильно использовать ящик под духовкой

13:23

Боевые действия на юге и востоке: в Британской разведке назвали главную цель России

12:53

Россия стягивает войска и технику под Бахмут: майор рассказал о ситуации на линии фронта

12:47

Что делать если, банкомат "съел" карту: 5 главных шагов

Реклама
12:32

В двух общинах Харьковщины объявили полную эвакуацию: что известно

12:32

Собрали 460 тысяч солдат: россияне готовят наступление на стратегический город

12:26

В Укрэнерго рассказали, грозит ли Украине блэкаут этой зимой

11:59

Стоит копейки: самое лучшее средство для очистки сковородки от нагараВидео

11:55

Трамп с ошеломляющим результатом выиграл первые праймериз: кто вышел из гонки

11:53

Китайский гороскоп на 17 января 2024: Коню - суета, Обезьяне - новое начало

11:46

Нужно найти рыбу среди кошек: веселая головоломка для людей с орлиным зрением

11:40

"Пью, гуляю": Потап дерзко прокомментировал свои "зашквары"

11:32

Президент Украины встретился в Давосе с генеральным секретарем НАТОФото

11:13

Резко усилится мороз: синоптики назвали самый холодный день на этой неделе

11:05

Потери достигают 70%: в ВСУ рассказали о боях на левом берегу Днепра

Реклама
10:58

Изменит ли потеря РФ самолета А-50 расстановку сил в небе: в ВСУ дали ответ

10:54

Оккупанты могут ударить ракетами с моря: в ВСУ предупредили украинцев об угрозе

10:52

Невероятно быстрый мясной пирог из лаваша от Татьяны Литвиновой за 10 минут

10:46

Россиян постигла неудача: Лисогор назвал новое направление штурмов врага

10:24

Украинский музыкант потерял 5-летнего сына, который несколько дней пролежал в коме

10:19

Церковный праздник 17 января: не берите в руки нож

10:18

"Путин потерпит крах раньше": Ходжес оценил, сможет ли РФ вести войну еще пять лет

10:13

Будут катастрофические последствия: боец ВСУ рассказал о ситуации на Горловском направлении

09:44

"Путину не придется проводить мобилизацию": эксперт описал состояние армии оккупантовВидео

09:41

Возможна ли война НАТО и РФ: в ISW оценили вероятность прямой конфронтации

09:21

Гороскоп Таро на 2024 год для Раков: назван самый прибыльный и счастливый месяцВидео

09:02

"Техника подвела, дело житейское": об "инциденте" с самолётами А-50 и Ил-22Ммнение

08:58

Гороскоп на завтра 17 января 2024: Львам поможет Стрелец, Девам - проблемы на работе

08:34

"Акцент ставил Путин": войска РФ провалили план захвата Авдеевки - Тимочко

08:33

"Если Украина проиграет, цена для мира будет высокой": Кулеба назвал ошибку Запада

08:17

Кулеба рассказал, как хотел ударить Лаврова по лицу

08:10

Началось возрождение десантно-штурмовых бригад Россиимнение

07:21

В Воронеже прогремели 15 взрывов: введен режим ЧС, обломки попали в домВидео

07:10

Только самые сообразительные найдут кота на дереве за 5 секунд: сложная оптическая иллюзия

06:45

Кулеба объяснил, как избежать прямой войны между НАТО и Россией

Реклама
06:42

Главное, что человечеству следует знать о войнемнение

05:10

Сбитый А-50 оказался еще одним "аналоговнетом": СМИ раскрыли уязвимости самолета

05:00

"Россияне сами хотят": полковник прямо сказал, стоит ли ждать в РФ переворота

04:30

Проверьте себя: эксперт назвал 6 признаков того, что вас недолюбливают

03:40

Звезда пляжа: Марк Цукерберг показал годовалую дочь-кокетку

03:10

Вместе с А-50 "похоронили" 15 летчиков РФ: детали ликвидации уникальной "птички"

02:39

450 тысяч оккупантов в Украине: военный эксперт рассказал об увеличении армии РФВидео

02:06

Не отходя от прилавка: как по хвосту понять, что селедка пересолена

01:36

Обманчивая оптическая иллюзия: только 3% людей смогут найти кота

01:12

Варлей из Холостяка-12 раскрыла подробности грудного вскармливания с имплантами

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять