'Это не конец, но протест приостановлен': поляки прекратят блокаду границы с Украиной

Польские дальнобойщики, которые с ноября блокировали пропускные пункты на границе с Украиной, договорились с правительством об "определенных условиях". Они прекратят блокаду 17 января в 13:00 по киевскому времени. Об этом сообщил Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта, которого процитировало агентство Reuters.
"Это не конец, но протест будет приостановлен... мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство", - сказал Томаш Борковский.
Польские дальнобойщики требовали восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков для работы в ЕС и европейских дальнобойщиков, въезжающих в Украину. Представители протеста заявили, что прекращение протеста не является его завершением, но дает новому правительству время на решение вопросов.
Министерство инфраструктуры Польши планирует подписать соглашение на сегодняшней пресс-конференции.
Блокирование поляками границы
Напомним, польские перевозчики начали протесты 6 ноября, которые спровоцировали значительные ограничения движения грузовиков на границе с Украиной. Организаторы протеста пропускали по одному грузовому автомобилю в час.
Как сообщал Главред, 6 января польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский вместе с представителями движения "Обманутое село" подписали соглашение. Согласно соглашению, протестующие прекратили блокирование пункта пересечения границы с Украиной в Медике. Однако дальнобойщики блокировали еще три перехода.
Также Украина активно искала пути решения проблемы с блокадой границы. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина проведет переговоры на всех уровнях с новым правительством Польши для решения этого вопроса.
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