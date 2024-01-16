'Это не конец, но протест приостановлен': поляки прекратят блокаду границы с Украиной

Польские перевозчики, которые с ноября блокируют пограничные переходы с Украиной, достигли согласия с правительством.

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Польские перевозчики прекратят блокаду границы с Украиной / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Польские дальнобойщики, которые с ноября блокировали пропускные пункты на границе с Украиной, договорились с правительством об "определенных условиях". Они прекратят блокаду 17 января в 13:00 по киевскому времени. Об этом сообщил Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта, которого процитировало агентство Reuters.

"Это не конец, но протест будет приостановлен... мы договорились об определенных условиях, мы дадим правительству время поработать, поскольку это новое правительство", - сказал Томаш Борковский.

Польские дальнобойщики требовали восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков для работы в ЕС и европейских дальнобойщиков, въезжающих в Украину. Представители протеста заявили, что прекращение протеста не является его завершением, но дает новому правительству время на решение вопросов.

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Министерство инфраструктуры Польши планирует подписать соглашение на сегодняшней пресс-конференции.

Блокирование поляками границы

Напомним, польские перевозчики начали протесты 6 ноября, которые спровоцировали значительные ограничения движения грузовиков на границе с Украиной. Организаторы протеста пропускали по одному грузовому автомобилю в час.

Как сообщал Главред, 6 января польский министр сельского хозяйства Чеслав Секерский вместе с представителями движения "Обманутое село" подписали соглашение. Согласно соглашению, протестующие прекратили блокирование пункта пересечения границы с Украиной в Медике. Однако дальнобойщики блокировали еще три перехода.

Также Украина активно искала пути решения проблемы с блокадой границы. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина проведет переговоры на всех уровнях с новым правительством Польши для решения этого вопроса.

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