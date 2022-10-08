"Это объявление войны без правил": в Госдуме РФ закатили истерику после взрыва на Керченском мосту

В Госдуме закатили истерику после взрыва на Керченском мосту/ скриншот

В Госдуме РФ разразились угрозами после пожара и взрыва на Крымскому мосту. Истерику закатил депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов.

Произошедшее он назвал объявлением "войны без правил", пишут росСМИ.

"Анонсируемый давно теракт на Крымском мосту - это уже не просто вызов, это объявление войны без правил", - сказал Морозов.

Он считает, что захватившая украинский Крым и развязавшая полномасштабную войну Россия должна "адекватно" ответить, в противном случае подобное будет случаться вновь.

Взрывы на Крымском мосту

Напомним, во временно оккупированном Крыму утром в субботу, 8 октября, вспыхнул пожар на Крымском мосту. Над ним поднимается столб черного дыма.

По предварительной информации, там вспыхнула часть железнодорожной ветки или топливный железнодорожный состав.

Крымский мост, на котором бушует мощный пожар, возникший рано утром, 8 октября, загорелся в результате мощного взрыва.

Горел железнодорожный состав, который проезжал по Крымскому мосту.

Вместе с тем обрушены пролеты автомобильного полотна, расположенные чуть ниже. В то же время на этой части моста пожара нет, но большая часть обрушившихся пролетов скрыта под водой, поэтому установить характер повреждений пока нельзя.

Подрыв незаконно построенного моста через Керченский пролив был спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщил источник в правоохранительных органах Украины.

"Подрыв Крымского моста - спецоперация СБУ", - сказал собеседник агентства.

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