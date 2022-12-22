"Этот парень скажет - да": Байден пошутил, отвечая на вопрос о поставке Украине ATACMS

Президент США Джо Байден шуткой ответил на вопрос журналистов о том, не стоит ли Вашингтону дать Киеву все то оружие, о котором он просит для завершения войны с Россией.
Как сообщает Европейская правда, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским у Байдена спросили, стоит ли США удовлетворить все военные запросы Украины.
Глава Белого дома, указывая на Зеленского, сказал: "Этот парень скажет - да".
Байден также пошутил во время ответа президента Украины на вопрос о дополнительной военной помощи.
Когда Зеленский говорил, что в случае очередной эскалации приедет в Белый дом и будет просить о еще больше ЗРК Patriot, Байден ответил: "Работаем над этим".
Визит Зеленского в США
Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.
После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.
Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии. В общей сложности выступление Зеленского в Конгрессе США длилось более двадцати минут.
Конгрессмены стоя приветствовали лидера Украины аплодисментами несколько минут подряд.
Основные заявления Зеленского в Конгрессе:
- "Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, кто победит в умах следующих поколений свободного мира";
- "Нам надо больше ваших "Патриотов", чтобы можно было остановить российский террор против наших городов";
- "Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас";
- "Битва за Бахмут определит, как будут развиваться события".
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