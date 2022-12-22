"Этот парень скажет - да": Байден пошутил, отвечая на вопрос о поставке Украине ATACMS

У главы Белого дома спросили, стоит ли США удовлетворить все военные запросы Украины. Джо Байден ответил журналистам шуткой.

Джо Байден пошутил в ответ на вопрос, дадут ли США Украине ATACMS / УНИАН

Президент США Джо Байден шуткой ответил на вопрос журналистов о том, не стоит ли Вашингтону дать Киеву все то оружие, о котором он просит для завершения войны с Россией.

Как сообщает Европейская правда, на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским у Байдена спросили, стоит ли США удовлетворить все военные запросы Украины.

Глава Белого дома, указывая на Зеленского, сказал: "Этот парень скажет - да".

Байден также пошутил во время ответа президента Украины на вопрос о дополнительной военной помощи.

Когда Зеленский говорил, что в случае очередной эскалации приедет в Белый дом и будет просить о еще больше ЗРК Patriot, Байден ответил: "Работаем над этим".

Визит Зеленского в США

Президент Украины Владимир Зеленский 21 декабря отправился в свой первый официальный визит после масштабного вторжения войск России в нашу страну. Президент в США встретился с главой Белого дома Джо Байденом.

После встречи с глазу на глаз лидеры обеих стран провели совместную пресс-конференцию.

Также Зеленский выступил в американском Конгрессе на специальном совместном заседании членов Палаты представителей и Сената в поддержку демократии. В общей сложности выступление Зеленского в Конгрессе США длилось более двадцати минут.

Конгрессмены стоя приветствовали лидера Украины аплодисментами несколько минут подряд.

Основные заявления Зеленского в Конгрессе:

"Это битва не только за жизнь, свободу и безопасность украинцев или любого другого народа, который Россия стремится покорить. Это битва за то, кто победит в умах следующих поколений свободного мира";

"Нам надо больше ваших "Патриотов", чтобы можно было остановить российский террор против наших городов";

"Украина никогда не просила и не просит, чтобы американские солдаты воевали на нашей земле вместо нас";

"Битва за Бахмут определит, как будут развиваться события".

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