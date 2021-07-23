Еврокомиссия получила ноту Украины из-за соглашения о Северном потоке-2

Северный поток-2 / Reuters

Нота Украины, которую направили после соглашения США и Германии по Северному потоку-2, дошла до Европейской комиссии.

Как сообщает пресс-служба Еврокомиссии, в заявлении Украина требует провести срочные консультации относительно энергобезопасности.

Как сообщила представительница Еврокомиссии Набила Массрали, комиссия уже приступила к рассмотрению ноты.

По ее словам, запрос связан с сотрудничеством с инфраструктурой и торговлей энергоресурсами. Массрали пообещала, что Еврокомиссия предоставит ответ Украине в ближайшее время.

"Мы подтверждаем получение запроса от МИД Украины о проведении консультаций в рамках Соглашения об ассоциации", – сказала она.

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Отметим, что Украина инициировала консультации с Еврокомиссией и Германией из-за Северного потока-2. Как объяснил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, консультации должны проводиться с целью обеспечения соблюдения принципов справедливости и безопасности в рамках развития энергопроектов.

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Соглашение между США и Германией - о чем ранее сообщал Главред:

21 июля стало известно, что официальные Вашингтон и Берлин достигли соглашения по Северному потоку-2. Согласно договоренностям, США будут добиваться продления контракта на транзит российского газа через Украину на 10 лет. Кроме того, стороны договорились, что России не позволят "использовать энергию в качестве оружия". Если страна-оккупант нарушит это правило, Германия будет инициировать против нее санкции.

Гарантии для Украины

Германия должна выделить более 200 миллионов евро на поддержку энергосектора и недопущение энергозависимости Украины.

В частности, у Меркель согласились организовать "зеленый фонд" размером 1 миллиард долларов, чтобы поддержать энергобезопасность Украины. Берлин профинансирует 175 миллионов долларов.

Также Германия назначит представителя с финансированием в размере 70 миллионов долларов. Он будет развивать двусторонние проекты с Украиной в сфере энергетики.

Также документ предусматривает предоставление Украине технической помощи для интеграции в электросеть ЕС.

Тем временем МИД Украины уже направил ноты в Брюссель и Берлин из-за соглашения, которое США и Германия заключили по газопроводу Северный поток-2. Кроме того, украинская сторона инициирует консультации с Еврокомиссией.