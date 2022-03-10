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Евросоюз не будет отправлять в Украину истребители, чтобы закрыть небо

10 березня 2022, 12:03

Европа должна помочь Украине, но необходимо избегать эскалации, заявил Жозеп Боррель.

Жозеп Боррель
Жозеп Боррель / Reuters

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что ЕС не будет отправлять истребители в Украину по просьбе ее президента Владимира Зеленского.

При этом, по словам Борреля, некоторые страны-члены ЕС могут сделать это самостоятельно, передает Ultima Hora.

Он добавил, что в любом случае военное оборудование будет и дальше направляться украинской армии.

"Мы должны помочь Украине, но мы должны избегать эскалации", - сказал Боррель.

Европейский чиновник добавил, что президенту РФ Путину придется ответить за бомбардировки мирных украинских городов. При этом Боррель не смог уточнить, какой именно будет эта ответственность, но напомнил, что Международный уголовный суд приступил к расследованию возможных военных преступлений.

Как сообщал Главред, главный генерал США в Европе Тод Уолтерс, который возглавляет Европейское командование сил Штатов, заявил, что самым эффективным шагом Запада будет передать Украине противотанковое и зенитное оружие, а не истребители МиГ-29, вокруг которых до сих пор продолжаются переговоры.

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