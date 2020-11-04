Евросоюз "ударил" по Лукашенко персональными санкциями

ЕС ударил по Лукашенко санкциями / УНИАН

В среду, 3 ноября, Комитет постоянных представителей ЕС утвердил решение ввести персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.

"Послы ЕС только дали "зеленый свет" заморозке активов и запрету выдачи виз для Лукашенко и еще 14 белорусов", - сообщил журналист корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

По его информации, решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в пятницу. Тогда оно и вступит в силу.

Санкции против Лукашенко – о чем сообщалось ранее:

13 октября спикер по иностранным делам и политике безопасности в Европейской службе внешних связей Петер Стано заявил, что Европейский Союз может расширить санкции против чиновников и представителей власти Беларуси в случае применения боевого оружия против участников протестов.

3 октября Евросоюз обнародовал санкционный список белорусских чиновников, которые попали под ограничительные меры в связи с нарушением прав человека и фальсификациями на президентских выборах в Беларуси.

2 октября Европейский Союз официально ввел ограничительные меры против 44 государственных деятелей республики Беларусь. Непризнанного президента РБ Александра Лукашенко в санкционных списках нет.

31 августа санкции против режима Александра Лукашенко ввели страны Балтии. Литва, Латвия и Эстония запретили въезд на территории своих государств 30 белорусским чиновникам.

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.