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Евросоюз "ударил" по Лукашенко персональными санкциями

4 ноября 2020, 16:35

Решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в пятницу. Тогда оно и вступит в силу.

Лукашенко
ЕС ударил по Лукашенко санкциями / УНИАН

В среду, 3 ноября, Комитет постоянных представителей ЕС утвердил решение ввести персональные санкции против президента Беларуси Александра Лукашенко и еще 14 белорусов.

"Послы ЕС только дали "зеленый свет" заморозке активов и запрету выдачи виз для Лукашенко и еще 14 белорусов", - сообщил журналист корреспондент Радио Свобода Рикард Джозвяк в Twitter.

По его информации, решение будет опубликовано в Официальном журнале ЕС в пятницу. Тогда оно и вступит в силу.

Санкции против Лукашенко – о чем сообщалось ранее:

Ситуация в Беларуси – о чем важно знать:

9 августа в Беларуси состоялись президентские выборы. Согласно официальным данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовали 80,1% избирателей, за его главного оппонента Светлану Тихановскую - 10,1%.

После объявления результатов выборов страну охватили акции протеста. Силовики задерживают участников митингов и применяют к ним силу, открывают политически мотивированные дела против оппозиционеров.

В Евросоюзе не признали результаты выборов и решили ввести санкции против белорусских чиновников, ответственных за фальсификацию результатов голосования и применение насилия против несогласных.

23 сентября в Минске состоялась тайная инаугурация Лукашенко.

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