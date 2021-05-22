Евровидение-2021: как выступила в финале россиянка Manizha

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Представительница России Manizha в финале юбилейного 65-го песенного конкурса "Евровидение-2021" исполнила свою "фриковую" песню Russian Woman.

Представительница страны-агрессора выступала пятой.

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В начале выступления артистка появилась в пышном платье на колесах. Потом на платье открылась "дверь" и она вылезла из него.

В песне речь идет о судьбе 30-летней русской женщины, которой "не мешало бы похудеть" и у которой нет детей.

Текст песни Russian Woman

Эй, хаА, а, аЭ-эХм

Поле, поле, поле, я же имела

Поле, поле, поле, так мала

Как пройти по полю из огня?

Как пройти по полю, если ты одна? (А-а-а)

Ждать мне чьей-то ручечки, ручки? (А-а-а)

А кто подаст мне ручку, девочки?

Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи

Ждем мы корабля, ждем мы корабля очень-очень

С ночи до утра, ждем мы корабля, ждем мы корабля

А че ждать? Встала и пошла

Что там хорохориться? Ой, красавица

Ждешь своего юнца? Ой, красавица

Тебя уж за 30, алло, где же дети?

Ты в целом красива, но вот похудеть бы

Надень подлиннее, надень покороче

Росла…