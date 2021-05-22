Евровидение-2021: как выступила в финале россиянка Manizha

Певица начала выступление в платье на колесах, из которого впоследствии вылезла.
Представительница России Manizha в финале юбилейного 65-го песенного конкурса "Евровидение-2021" исполнила свою "фриковую" песню Russian Woman.
Представительница страны-агрессора выступала пятой.
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В начале выступления артистка появилась в пышном платье на колесах. Потом на платье открылась "дверь" и она вылезла из него.
В песне речь идет о судьбе 30-летней русской женщины, которой "не мешало бы похудеть" и у которой нет детей.
Текст песни Russian Woman
Эй, хаА, а, аЭ-эХм
Поле, поле, поле, я же имела
Поле, поле, поле, так мала
Как пройти по полю из огня?
Как пройти по полю, если ты одна? (А-а-а)
Ждать мне чьей-то ручечки, ручки? (А-а-а)
А кто подаст мне ручку, девочки?
Испокон веков, с ночи до утра, с ночи-ночи
Ждем мы корабля, ждем мы корабля очень-очень
С ночи до утра, ждем мы корабля, ждем мы корабля
А че ждать? Встала и пошла
Что там хорохориться? Ой, красавица
Ждешь своего юнца? Ой, красавица
Тебя уж за 30, алло, где же дети?
Ты в целом красива, но вот похудеть бы
Надень подлиннее, надень покороче
Росла…