Фальшивые "референдумы" являются новой попыткой захвата Украины - Блинкен

По словам Блинкена, эта попытка захвата земель незаконна и нарушает международное право.
Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил "референдумы" в Украине, которые провела РФ на захваченных территориях.
"Фальшивые референдумы Кремля - это напрасная попытка замаскировать то, что равносильно новой попытке захвата земель в Украине", - заявил Блинкен, передает Reuters.
По его словам, эта попытка захвата земель незаконна и нарушает международное право.
"Для ясности: "результаты" были организованы в Москве и не отражают свободу народа Украины", - добавил госсекретарь.
Референдум на захваченных территориях Украины
Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.
В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.
В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".
Стоит отметить, что российские пропагандисты сообщили о том, что 30 сентября в 15:00 российский диктатор Владимир Путин в Кремле объявит об аннексии временно оккупированных территорий Украины Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской области.
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