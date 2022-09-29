Фальшивые "референдумы" являются новой попыткой захвата Украины - Блинкен

Блинкен и Путин / ua.depositphotos.com

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил "референдумы" в Украине, которые провела РФ на захваченных территориях.

"Фальшивые референдумы Кремля - это напрасная попытка замаскировать то, что равносильно новой попытке захвата земель в Украине", - заявил Блинкен, передает Reuters.

По его словам, эта попытка захвата земель незаконна и нарушает международное право.

"Для ясности: "результаты" были организованы в Москве и не отражают свободу народа Украины", - добавил госсекретарь.

Референдум на захваченных территориях Украины

Напомним, ранее так называемые "общественные палаты "ДНР" и "ЛНР" обратились к своим главарям – Денису Пушилину и Леониду Пасечнику – с призывом провести "референдум" о якобы вхождения оккупированных территорий в состав РФ. В Офисе президента Украины в ответ подчеркнули, что такие "меры" ничего не изменят: Крым, Донецкая и Луганская области – территории Украины.

В ОП ответили на такие планы. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Москва придумывает различные способы "успокоения" сторонников войны в Украине. В то же время ВСУ делают свою работу – освобождают украинские земли и уничтожают вражеские войска.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что позиция Украины по освобождению своих земель остается неизменной.

В Евросоюзе пообещали ввести новые санкции против РФ из-за намерения провести так называемый "референдум" на оккупированных территориях Украины. В США и НАТО осудили планы РФ провести незаконные "референдумы".

Стоит отметить, что российские пропагандисты сообщили о том, что 30 сентября в 15:00 российский диктатор Владимир Путин в Кремле объявит об аннексии временно оккупированных территорий Украины Луганской, Донецкой, Херсонской и части Запорожской области.

Читайте также: