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Украина может применить мощное оружие для возвращения захваченных Россией территорий - Блинкен

27 сентября 2022, 22:35

США не признают аннексию четырех регионов Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Энтони Блинкен
Энтони Блинкен / Фото Reuters

Украина может применять оружие, полученное от Соединенных Штатов, для того, чтобы вернуть свои территории, захваченные российскими войсками.

Как заявил Государственный секретарь США Энтони Блинкен, наша страна имеет на это полное право, передает CNN.

Блинкен подчеркнул, что речь идет о возвращении всех украинских территорий, в том числе тех, которые намерена аннексировать РФ.

"Я также четко сказал, что Украина имеет абсолютное право защищать себя на всей своей территории, включая возвращение территории, которая была тем или иным способом незаконно захвачена Россией", – подчеркнул госсекретарь.

Он также сообщил, что США не признают аннексию четырех регионов Украины – Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей – по результатам фейковых "референдумов" о присоединении к РФ.

"Поскольку на аннексируемой россиянами территории нет никаких изменений ни для нас, ни для украинцев, украинцы будут продолжать делать то, что им нужно, чтобы вернуть землю, которую у них отобрали. Мы будем продолжать поддерживать их в этих усилиях", – заявил Блинкен.

Он также заверил, что США готовы и наложат на Россию дополнительные серьезные и быстрые санкции за продление аннексии.

Псевдореферендумы РФ

С 23 по 27 сентября оккупанты имитируют "референдумы" на захваченных частях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Их результат заведомо известен. Уже вечером 25 сентября на всех оккупированных территориях востока и юга Украины, кроме Херсонской области, псевдореферендумы признали "состоявшимися".

Публично результаты так называемых "референдумов" объявят 28 сентября, а 30 сентября российский диктатор Владимир Путин может выступить перед Федеральным собранием и объявить о "присоединении" к России новых территорий.

РосСМИ пишут, что в РФ хотят присоединить новые аннексированные украинские территории к уже захваченному в 2014 году Крыму и создать так называемый "Крымский федеральный округ". В него должны войти: сам полуостров и временно оккупированные территории Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Возглавить новое "полпредство" может бывший гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

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