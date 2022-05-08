G7 анонсировала поэтапный запрет на импорт нефти из России

G7 анонсировала поэтапный запрет на импорт нефти из РФ / Reuters

Лидеры стран "Большой семерки" договорились о постепенном снижении зависимости от российских энергоносителей. В первую очередь, ведущие экономики планеты планируют отказаться от нефти из России, пишет официальный сайт Белого дома.

Государства G7 обязались снизить до минимума зависимость от энергоносителей из РФ. Первая цель – поэтапное прекращение или запрет импорта российской нефти.

"Мы позаботимся о том, чтобы сделать это своевременно, упорядоченно и таким способом, чтобы дать миру время для обеспечения альтернативных путей поставки. При этом мы будем работать вместе и с нашими партнерами для обеспечения стабильных и устойчивых глобальных поставок энергоносителей и доступных цен для пользователей", – говорится в заявлении.

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"Большая семерка" собирается ускорить темпы сокращения глобальной зависимости от ископаемого топлива. Подход с переходом на "чистую энергетику", отметили страны-члены G7, вписывается в концепцию борьбы с изменениями климата.

Запет на газ и нефть из России

Напомним, ранее сообщалось о том, что Европейский Союз может остановить войну России против Украины, если введет запрет на покупку российских газа и нефти.

Такое решение приведет к тому, что у Москвы не будет денег на финансирование военной агрессии. Эмбарго вынуждены будут оплатить и европейцы, однако издержки не станут критическими.

Об этом заявил экономист, профессор экономики парижской Школы политических наук Сергей Гуриев.

"Нам нужно прекратить это финансирование… чем скорее это произойдет, тем лучше", — добавил он.

По словам глав МИД Нидерландов и Литвы, они открыты для поиска способов борьбы с российской нефтью, чтобы Россия прекратила обстрелы украинских городов.

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