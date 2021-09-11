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Газовый шантаж и удар по Европе: в Украине предупредили об опасности и сценарии Москвы по СП-2

11 сентября 2021, 07:28
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Запуск Северного потока-2 станет настоящим вызовом не только для Украины, но и для Европы, считает Елена Зеркаль.

Северный поток-2
Россия намерена запустить Северный поток-2 до завершения сертификации газопровода – Зеркаль / Reuters

Вопрос проблем Европы с газом нужно было обсуждать еще летом, когда цены только начали расти. Теперь же можно сказать, что Северный поток-2 несет для ЕС такую же опасность, как и для Украины. Причем Россия попытается запустить газопровод, не дожидаясь сертификации трубы со стороны Германии и Еврокомиссии. Об этом заявила советник министра энергетики Лана Зеркаль.

В эфире телеканала Украина 24 она сказала о том, что о газовых проблемах нужно было говорить не сейчас, когда цена на тысячу кубометров топлива уже выше 700 евро, а еще летом. Теперь стало понятно, что Россия шантажирует вопросом газа и Европу, а Северный поток-2 станет вызовом не только для Киева.

"Об этом (проблемах с газом в Европе) нужно было говорить еще летом, когда цены на газ начали расти, а сейчас цены на бирже на форвардах на октябрь уже достигают более 700 евро. Мне кажется, уже все увидели и почувствовали хорошо, что газовый шантаж не только для Украины, которую шантажируют газом несколько десятилетий, а также для Европы. И поэтому запуск "Северного потока" будет таким же испытанием для Европы, как и для Украины, только в другом аспекте", - отметила Зеркаль.

По ее словам, нужно не допустить, чтобы россияне пошли в обход европейского антимонопольного газового законодательства. Здесь важную роль должен сыграть немецкий регулятор, который примет решение по трубопроводу СП-2. При этом интересно будет наблюдать за действиями Запада в условиях, когда Россия попытается запустить Северный поток-2 еще до того, как трубопровод пройдет процедуру сертификации.Читайте такжеУдар ЕС по СП-2 мощно усилит Варшаву: Польша объявила о намерении добывать газ на западе Украины

"Мы тщательно следим, как будет проходить сертификация, и не избежит ли "Северный поток-2" полного применения европейского законодательства. В связи с этим показательным будет решение немецкого регулятора, который должен принять решение по сертификации "Северного потока-2", а уже потом передать его на утверждение Европейской комиссии. И интересно будут развиваться события вокруг "Северного потока", поскольку россияне планируют его запустить еще до получения сертификации в нарушение требований европейского законодательства. Тут роль Германии и ЕС будет очень важна, посмотрим, как будут выполняться совместные договоренности Меркель и Байдена", - подчеркнула Елена Зеркаль.

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Северный поток-2

Глава правления компании Газпром Алексей Миллер в пятницу, 10 сентября, сделал заявление о том, что газопровод Северный поток-2 уже достроен. Работы по трубе завершились в 8:45 по киевскому времени.

Журналисты Bloomberg узнали, что первые поставки газа по трубопроводу СП-2 могут начаться уже с 1 октября. Причем через два месяца после этого газопровод может заработать на полную мощность.

В МИД России выразили надежду, что запуск СП-2 произойдет как можно скорее, однако признали ключевую роль ФРГ в данном вопросе. Именно Германия будет проводить сертификацию газопровода.

Советник министра энергетики Лана Зеркаль полагает, что Россия намерена ввести в эксплуатацию газопровод Северный поток-2 еще до того момента, когда магистраль пройдет процедуру сертификации. Процесс получения всех документов усложняется газовым шантажом Европы со стороны Газпрома, который продолжается в последнее время.

viber
новости России Северный поток-2 Елена Зеркаль новости Украины
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