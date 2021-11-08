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Газпром обрубил транзит газа через Украину: Россия сделала ставку на Турецкий поток

8 ноября 2021, 17:34
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Транзит российского газа через украинскую ГТС за 11 месяцев сократился более чем на 300 миллионов кубометров в неделю.

Газпром
Газпром за год увеличил транзит газа по Турецкому потоку на 100 миллионов кубометров в неделю / Reuters

Россия запустила процесс планомерного сокращения транзита газа через территорию Украины. И если в начале года объем поставок топлива составлял более 800 миллионов кубометров в неделю, то теперь он составляет менее 500 млн.куб.м в неделю. При этом прокачка газа по Турецкому потоку в течение года выросла со 100 до 200 миллионов кубометров в неделю.

Согласно данным исследования института Брейгеля, в начале 2021 года объем транзита газа для украинской трубы составлял более 800 миллионов кубических метров в неделю. Однако уже в конце зимы и весной поставки не превышали 600-700 миллионов кубометров в неделю. С сентября транзит стал ниже 600 млн. куб. м, а сейчас и вовсе составляет 500 млн кубометров.Читайте такжеШантаж Газпрома из-за СП-2 и ПХГ на минимуме: Россия резко взвинтила транзит газа через Украину

При этом поставки по Турецкому потоку в течение текущего года увеличились вдвое. Если в 2020 году они составляли 100 миллионов кубометров в неделю, то в этом году дошли приблизительно до 200.

Также ученые подчеркнули, что они зафиксировали падение объемов транзита газа и путем газопровода Ямал, который проходит по территории Беларуси в Польшу.

Транзит газа через Украину

Соединенные Штаты Америки и Германия договорились о том, что газопровод Северный поток-2 будет достроен в обмен на ряд гарантий для Украины, которая может потерять статус государства-транзитера. Берлин обязуется обеспечить продление российско-украинского контракта на транзит газа в Европу.

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Директор компании-оператора ГТС Украины Сергей Макогон отмечал, что декларация Штатов и ФРГ по СП-2 ничего не гарантирует Киеву по поводу продолжения транзита. При этом даже если украинская труба будет пустовать, Газпром заплатит Киеву 1,3 миллиарда долларов до 2024 года.

В Германии назначили уполномоченного по транзиту газа путем территории Украины – Георга Вальдерзе. Таким образом, Берлин начал выполнять свои обязательства перед Киевом по сделке с Вашингтоном относительно СП-2. Немецкая сторона предлагает продлить контракт Газпрома и Нафтогаза еще на 10 лет на выгодных для всех сторон условиях.

Глава Нафтогаза Юрий Витренко сказал, что компания готова продлить договор с Газпромом в том случае, если в будущем сохранятся все объемы газа, которые сейчас идут в ЕС путем украинской ГТС.

При этом Витренко не исключил ситуации, при которой Россия может полностью остановить прокачку газа через территорию Украины.

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