Газпром продолжит рубить поставки газа в Европу: у Путина разразились заявлением о кризисе в ЕС

Россия уже максимально увеличила поставки газа в Европу в рамках действующих контрактов - Песков / Reuters

Москва не может осуществлять прокачку больших объемов газа в Европу, чем это предусмотрено действующими соглашениями. Такие вопросы должны обсуждаться с Газпромом. Вопрос дополнительных поставок газа, дескать, нельзя реализовать из-за "инфраструктурной проблемы". Россия уже до максимума увеличила транспортировку газа в рамках существующих контрактов. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщает Ведомости, в ходе своего брифинга он рассказал о том, что Россия не может обеспечить дополнительную прокачку газа в Европу, поскольку нет таких контрактов.

"Сверх контрактов ничего не может поставляться. Как? Бесплатно? Это вопрос переговоров с Газпромом: есть покупатель, есть продавец", - сказал Песков.

В ответ на вопрос о том, что больше газа можно было бы выставить на спот, он посетовал на "инфраструктурную проблему" в реализации такой задачи.

При этом спикер Кремля добавил, что Россия якобы уже и так максимально увеличила поставки газа в Европу в рамках законтрактованных объемов.

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Читайте такжеГазовый кризис сотрясает Европу, а Россия "потирает руки": Газпром бьет рекорды по добыче газа"В любом случае можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке. До максимума все объемы поставок увеличены, до возможного максимума, в свете тех контрактов, которые имеются, и договоров", - подчеркнул Дмитрий Песков.

Цена на газ в Европе

На газовом рынке ЕС с начала августа разразился кризис. Цена на газ в Европе стала расти быстрыми темпами и регулярно бьет рекорды. К слову, 6 октября цена уже ноябрьских фьючерсов на бирже ICE Futures выросла до 1924 долларов за одну тысячу кубических метров газа. В тот же день президент России Владимир Путин сделал заявление о том, что Газпром может увеличить поставки газа в Европу на 15%, после чего стоимость тысячи кубометров снизилась до 980 долларов.

В среду, 13 октября, по данным биржи ICE Futures, цена на газ составляет более 1100 долларов за 1 тыс. куб. м

Шантаж Газпромом Европы из-за запуска СП-2

Проблемы на газовом рынке Европы связывают с определенными факторами, среди которых выделяют низкие запасы газа в хранилищах стран ЕС после холодной зимы и позицию Газпрома, который отказывается от дополнительных поставок топлива путем украинской газотранспортной системы.

Председатель Нафтогаза Юрий Витренко утверждает, что газовый кризис в ЕС напрямую связан с Газпромом. На этот год россияне законтрактовали меньшие объемы прокачки газа через Украину в Европу, а теперь фактически поставили европейцам ультиматум: либо более дешевый газ и запуск газопровода Северный поток-2, либо проблемы с поставками топлива путем украинской ГТС.

В компании-операторе ГТС Украины считают, что цены на газ в Европе выросли в связи с действиями Газпрома. Россияне торгуются за более оптимальные для себя условия запуска Северного потока-2 – газопровода, который идет в обход Украины.

В Ассоциации газовой инфраструктуры Европы напомнили о том, что меньше всего газа осталось в хранилищах Австрии. Нидерландов и Португалии. Организация связывает кризис с высоким спросом на топливо в Евросоюзе прошлой зимой и дефицитом поставок сжиженного газа. Однако эксперты также полагают, что ситуация на рынке не изменится вне зависимости от судьбы Северного потока-2.