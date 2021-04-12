Генерал оценил, решится ли Путин полноценно воевать с Украиной

По мнению генерала армии Николая Маломужа, власти России по приказу Путина будут продолжать громогласно бряцать оружием возле украинских границ.
Владимир Путин не готов к масштабной военной конфронтации ‒ он не выдержит ее, даже имея в наличии громадный военный ресурс. Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в своей колонке для Главреда.
"Демонстрация военной силы, для чего РФ и перемещает свои войска под границу Украины и в Крым, увеличивают контингент, военное вооружение. Но это не указывает на то, что Россия готова к войне. Потому что в таком случае им придется противостоять не только Украине, но и всему миру, потому что не только НАТО заявили о гарантиях и, соответственно, будут противодействовать ей различными средствами. А потому начинать войну в таком режиме ‒ фактически будет означать нанести мощный политический, экономический и безопасный удар по самой РФ", ‒ сказал он.
Тем не менее, считает Маломуж, Кремль по приказу Путина будет продолжать бряцать оружием у границы Украины.
"Именно поэтому они и дальше будут нагнетать ситуацию – перемещать новые контингенты на территории, контролируемые боевиками и под границы Украины – восточную, южную и в некоторой степени северную, за счет усиления в Беларуси", ‒ подытожил он.
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Напомним, ранее сообщалось:
- В конце марта стало известно, что Россия стягивает войска к восточной границе Украины якобы в рамках подготовки к стратегическим учениям Запад-2021. РФ также перебросила военные корабли в Черное море.
- В этот же период на Донбассе обострилась ситуация – пророссийские боевики открыли огонь по позициям украинских военных, погибли четверо защитников нашего государства.
- По словам президента Владимира Зеленского, российская сторона с помощью маневров хочет создать атмосферу угрозы во время мирных переговоров относительно Донбасса.
- В РФ утверждали, что их войска не несут угрозу другим странам.