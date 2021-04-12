Генерал оценил, решится ли Путин полноценно воевать с Украиной

Владимир Путин / Reuters

Владимир Путин не готов к масштабной военной конфронтации ‒ он не выдержит ее, даже имея в наличии громадный военный ресурс. Об этом заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж в своей колонке для Главреда.

"Демонстрация военной силы, для чего РФ и перемещает свои войска под границу Украины и в Крым, увеличивают контингент, военное вооружение. Но это не указывает на то, что Россия готова к войне. Потому что в таком случае им придется противостоять не только Украине, но и всему миру, потому что не только НАТО заявили о гарантиях и, соответственно, будут противодействовать ей различными средствами. А потому начинать войну в таком режиме ‒ фактически будет означать нанести мощный политический, экономический и безопасный удар по самой РФ", ‒ сказал он.

Тем не менее, считает Маломуж, Кремль по приказу Путина будет продолжать бряцать оружием у границы Украины.

"Именно поэтому они и дальше будут нагнетать ситуацию – перемещать новые контингенты на территории, контролируемые боевиками и под границы Украины – восточную, южную и в некоторой степени северную, за счет усиления в Беларуси", ‒ подытожил он.

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