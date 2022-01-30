Германия ужесточила ограничения для въезда украинцев

Германия ограничила въезд для украинцев / pixabay

Институт имени Роберта Коха в Германии 30 января объявил Украину зоной высокого риска из-за распространения коронавирусного заболевания и ужесточил въезд для граждан нашей страны.

Новые правила вступили в силу с воскресенья, 30 января, пишет Deutsche Welle.

Согласно ограничениям, людей, которые въезжают на территорию ФРГ из Украины, за исключением полностью привитых или выздоровевших после COVID-19, ждет 10-дневный карантин.

Максимально раньше выйти из карантина можно будет лишь спустя пять дней после приезда и только с отрицательным результатом теста.

Кроме того, перед въездом в страну необходимо зарегистрироваться на соответствующем сайте и внести туда свои данные о вакцинации.

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Дети до 12 лет будут на карантине в течение пяти дней. Тест от них не требуется.

Ограничения будут действовать до 3 марта. Затем их обещают пересмотреть.

Читайте такжеВ НАН назвали даты ближайшего пика коронавируса в УкраинеНапомним, коронавирус в Украине за минувшие сутки обнаружили у 24 508 человек, из них - 3378 детей и 444 медработника. При этом в больницы были госпитализированы 3692 человека. По данным Минздрава, за сутки 29 января в Украине умерли 94 человека. В то же время выздоровели 3145 человек.

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