Глава Евроcовета назвал условие снятия санкций с России из-за Украины

Шарль Мишель назвал условие снятия санкций с РФ, введенных из-за действий в Украине / Reuters

Глава Евроcовета Шарль Мишель во вторник, 2 марта, впервые посетил восток Украины с президентом Владимиром Зеленским и назвал полную реализацию Минских соглашений по Донбассу единственным путем вперед.

Санкции против России будут действовать, пока "Минск" не будет воплощен в жизнь, написал европолитик в своем аккаунте в Twitter.

Чиновник добавил, что во время визита на Донбасс выразил недвусмысленную поддержку Евросоюза территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Полное выполнение Минских соглашений – это единственный путь вперед. До тех пор, пока полная имплементация не станет реальностью, санкции ЕС против России будут оставаться в силе", – отметил Мишель.

На сайте президента говорится, что Зеленский и председатель Евроcовета вместе находились на контрольном пункте въезда-выезда Счастье (соединяет подконтрольную Киеву часть Донбасса с захваченной территорией).

Шарль Мишель и Владимир Зеленский посетили Донбасс / president.gov.ua

Санкции в отношении России – что нужно знать

Ряд западных стран ввели против РФ ограничительные меры из-за того, что она пошла на агрессию в отношении Украины – оккупировала Крым и поддерживала боевиков, которые захватили часть Донбасса и создали самопровозглашенные "ДНР" и "ЛНР".