"Ааа, они размножаются": в Сети повеселились встрече Шмыгаля с "близнецом" в Брюсселе

Интернет-пользователи знатно пошутили и позубоскалили от встречи премьера Дениса Шмыгаля с "двойником" - президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.
В Сети немало повеселились практически близнецовой схожести премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля и президента Европейского совета Шарля Мишеля. Как сообщается на сайте Кабмина, оба чиновника встретились в Брюсселе в рамках рабочего визита Шмыгаля.
Украинские интернет-пользователи сразу отметили невероятную схожесть украинского премьер-министра и европейского бюрократа – и во внешности, и в прическе, и в стиле одеваться. Пока Шмыгаль и Мишель не сняли защитные медицинские маски для протокольной фотографии, их практически нельзя было отличить друг от друга.
"Предлагаю, пользуясь моментом, заменить на улучшенную версию", - позлословил пользователь Sita
"Еще Степанова третьим", "Где-то заплакал Яценюк. Мог быть третьим", - вспомнили двух других альтернативно волосатых украинских чиновников пользователи Павел Шустряков и Игорь Тимофеев.
"Ааааа! Они размножаются!" ‒ вспомнил то ли школьный курс биологии, то ли фантастические фильмы Олег Андрощук.
К слову, как сообщают в Кабмине, в ходе переговоров Шмыгаль заявил, что Украина рассчитывает на согласование конкретных сроков для запуска процесса достижения целей по Соглашению об ассоциации с Евросоюзом.
По его словам, Украина ожидает, что заседание Совета ассоциации обеспечит прогресс в дальнейшем развитии экономической интеграции Украины в ЕС.
"Мы рассматриваем Соглашение об ассоциации как инструмент интеграции Украины в ЕС, а работу по ее имплементации - как основу для тесного сшивания наших экономик и рынков", - заявил Шмыгаль.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Во вторник, 9 февраля, глава Кабинета Министров Украины Денис Шмыгаль заявил, о том в течение нынешне года ожидается введение в стране накопительной пенсионной системы.
- Чиновник убежден - такая система обеспечит достойную пенсию и инвестиции в экономику.