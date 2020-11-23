Глава Карабаха обратился к Путину

Араик Арутюнян сообщил, как обстоят дела с российскими миротворцами в Карабахе.
Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян поблагодарил российского лидера Владимира Путина, который накануне признал Карабах территорией Азербайджана.
По словам Арутюняна, Карабах обязан Путину восстановлением мира и стабильности в регионе.
"Мы выражаем благодарность Российской Федерации и особую признательность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за посреднические усилия по стабилизации обстановки и оказанное содействие в прекращении огня и окончании войны", — написал Арутюнян в Facebook.
Среди достижений России в Карабахе чиновник назвал "неравнодушное отношение к судьбе жителей Карабаха" и гуманитарную помощь.
Он также заверил, что главой российских миротворцев, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым был "налажен контакт", а сами миротворцы – уже окончательно обосновались в регионе.
Конфликт в Нагорном Карабахе
- Армяно-азербайджанский вооруженный конфликт завершился 9 ноября подписанием Арменией, Азербайджаном и Россией заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Ереван выводит свои войска из региона и отдает Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы под контроль Баку. На линии разграничения и вдоль Лачинского коридора размещаются миротворцы РФ.
- Владимир Путин 7 октября заявлял, что Россия поддерживает Армению в рамках договора ОДКБ, однако не будет вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, так как боевые действия идут не на территории армянского государства.
- Позже пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что договоренности ОДКБ не распространяются на территорию Нагорного Карабаха.
- Примечательно, 14 октября армянское Минобороны заявило о ракетном ударе Азербайджана по военному объекту на территории Армении. Азербайджанское военное ведомство данную информацию подтвердило, назвав удар вынужденным. В Кремле на тот момент подчеркнули, что информация проверяется.