Глава Карабаха обратился к Путину

Карабах новости - Глава Нагорного Карабаха обратился к Путину / GettyImages

Президент непризнанного Нагорного Карабаха Араик Арутюнян поблагодарил российского лидера Владимира Путина, который накануне признал Карабах территорией Азербайджана.

По словам Арутюняна, Карабах обязан Путину восстановлением мира и стабильности в регионе.

"Мы выражаем благодарность Российской Федерации и особую признательность Президенту России Владимиру Владимировичу Путину за посреднические усилия по стабилизации обстановки и оказанное содействие в прекращении огня и окончании войны", — написал Арутюнян в Facebook.

Среди достижений России в Карабахе чиновник назвал "неравнодушное отношение к судьбе жителей Карабаха" и гуманитарную помощь.

Он также заверил, что главой российских миротворцев, генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым был "налажен контакт", а сами миротворцы – уже окончательно обосновались в регионе.

Конфликт в Нагорном Карабахе