Готовность тракторных войск: в Финляндии высмеяли ядерную угрозу РФ

Комплексы Бастион / earth-chronicles.ru

Финны потроллили угрозы российской стороны, которая перешла к ядерному шантажу после заявления о возможном вступлении Финляндии в НАТО.

В Сети опубликовано видео, которым высмеяли ранее обнародованных кадры РФ с переброской комплексов Бастион к границам Финляндии.

Отметим, что финны креативно обыграли сюжеты роликов украинцев, которые тракторами перетаскивают захваченную у российских оккупантов технику.

При этом финские активисты записали видео запечатлев перебрасывание тракторов, готовых охотиться на военную технику РФ.

В ролике заснята колонна из пяти тракторов, которые едут в направлении Санкт-Петербурга. Оператор в конце так само берет в кадр и приближает дорожный знак, на котором можно видеть расстояние до Петербурга и до пограничного пункта пропуска Ваалимаа.

Ранее в РФ заявляли, что в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО Россия может стянуть ядерное оружие в Балтику, ведь в таком случае у Кремля станет больше официально зарегистрированных противников. Об этом написал в своем Telegram заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

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