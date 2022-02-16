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Готовы к диалогу и военному сотрудничеству: в Беларуси призвали к переговорам с Украиной

16 февраля 2022, 11:20

Минск готов к переговорам с Киевом по вопросам безопасности, сказал Владимир Макей.

Владимир Макей
Владимир Макей / Скриншот YouTube-трансляция Белта

Беларусь считает Украину важным торгово-экономическим партнером и якобы "никогда не отходила" от дружественной линии" в отношении Киева. Нападения с белорусской территории на украинское государство не будет. Минск готов обсуждать с Киевом вопросы безопасности и предлагает снова подписать программы военного сотрудничества. Уже в ближайшие часы пройдет встреча с украинским послом в республике. Российские войска и военная техника покинут Беларусь после завершения военных учений. Об этом заявил белорусский министр иностранных дел Владимир Макей.

В ходе своей пресс-конференции в среду, 16 февраля, он сказал о том, что Беларусь "никогда не отходила от дружественной линии в отношениях с Украиной", отмечает важность экономического сотрудничества государств и считает украинцев братским народом.

"Беларусь никогда не отходила от дружественной линии в отношениях с Украиной и рассматривает эту страну как важного торгово-экономического партнера, а ее граждан - как братский народ", - сказал Макей.

"Никто не собирается нападать"

По словам Макея, он во второй половине дня собирается встретиться с послом Украины в Беларуси Кизимом.

С территории республики нападений на украинское государство быть не должно, о чем было сказано во время телефонного разговора Минска и Киева на уровне министров обороны.

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Читайте такжеПрокси-сила Путина: почему Лукашенко "наехал" на Украину"Вопросы обсуждались в положительном ключе. Многое удалось прояснить для обеих сторон, прежде всего для украинской стороны. С нашей стороны прозвучало, что никто не собирается нападать", - говорит Макей.

Беларусь готова к военному сотрудничеству с Украиной

Глава МИД РБ Макей утверждает, что Минск готов к переговорам с Киевом по вопросам безопасности и уже предлагал снова подписать документы о военном сотрудничестве.

Войска России покинуть Беларусь после учений

Макей сказал, что российские войска и военная техника покинут территорию Беларуси после завершения учений Союзная решимость-2022.

"Ни одного военнослужащего, ни одной единицы боевой техники не останется после этих учений", - подчеркнул Владимир Макей.

Напомним, в понедельник, 14 февраля, состоялся телефонный разговор министра обороны Украины Алексея Резникова с главой Минобороны Беларуси Виктором Хрениным. Белорусская сторона заверила Киев в том, что военной угрозы с ее территории государства быть не должно. Министры договорились продолжить переговоры.

Отношения Украины и Беларуси

Украинско-белорусские отношения значительно ухудшились после событий августа 2020 года, когда Минск применил чрезмерную силу к мирным протестующим, которые выступили против фальсификаций на президентских выборах, и выдачи России задержанных боевиков ЧВК Вагнера. Украинское следствие считает их причастными к преступлениям в ходе боевых действий на Донбассе.

Украина с ноября 2020 года наряду с Западом не признает Александра Лукашенко легитимным президентом республики Беларусь.

Лукашенко в своей риторике стал полностью поддерживать политику Кремля против Украины. Ранее он объявил о готовности посетить оккупированный Крым и признать полуостров "территорией России".

Государственное телевидение Беларуси нередко публикует пропагандистские видеоматериалы с угрозами и оскорблениями Украины.

При этом Лукашенко угрожает Киеву войной. По его словам, в случае обострения ситуации на Донбассе белорусская армия поддержит Вооруженные силы РФ в противостоянии с армией Украины.

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