"Готовы к провокациям": Помпео дал комментарий по поводу Covid-19 у Трампа

Майк Помпео / УНИАН

Госсекретарь и руководитель Государственного департамента США Майк Помпео заявил, что страна готова к враждебным провокациям из-за обнаружения коронавируса у президента Дональда Трампа.

Об этом сообщается на официальном сайте американского внешнеполитического ведомства

"Мы знаем, что есть мошенники, мы знаем, что есть злонамеренные субъекты по всему миру. США полностью готовы, как Госдепартамент, так и наши дипломаты. Сегодня днем я был с генералом Милли. Все готовы", — заявил Помпео.

Госсекретарь также отметил ‒ Дональд Трамп, находясь на лечении в военно-морском госпитале, провел совещание по вопросам национальной безопасности.

"У меня сегодня была возможность поговорить с президентом довольно подробно, и он говорил сегодня со всей своей командой национальной безопасности. Мы полностью готовы ко всем ситуациям, которые могут возникнуть. У нас был хороший разговор. Я не собираюсь говорить, о чем он был. Но мы позаботились о том, чтобы президент был в курсе всех событий, происходящих в мире", — заявил Помпео.

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