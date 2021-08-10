Губернатор штата Нью-Йорк уходит в отставку после громкого скандала

Губернатор покидает свой пост

Сегодня губернатор американского штата Нью-Йорк Эндрю Куомо сообщил о том, что уходит в отставку на фоне обвинений в сексуальных домогательствах, пишет Associated Press во вторник, 10 августа.

Решение Эндрю Куомо вступит в силу через две недели. Он назвал это оптимальным выходом из сложившейся ситуации.

63-летний представитель Демократической партии заверил, что никогда намеренно не проявлял неуважение к женщинам. Однако, по его словам, усилия отбить эту "политически мотивированную атаку", приведет к тому, что его штат будет лихорадить еще несколько месяцев. Он не считает, что он вправе создавать такую ситуацию.

"Лучшее, что я могу сейчас сделать, это уйти в отставку и дать возможность администрации управлять", – сказал Куомо в своем сегодняшнем видеообращении к американцам.

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Ожидается, что Куомо сменит 62-летняя вице-губернатор Кейти Хочул, бывшая конгрессмен-демократ. Она станет 57-м губернатором Нью-Йорка и первой женщиной во главе штата.

Сексуальный скандал с участием губернатора Нью-Йорка:

В США губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо обвинили в сексуальных домогательствах, сообщает New York Times.

Его бывшая помощница, 25-летняя Шарлотта Беннет заявила о сексуальных домогательствах со стороны 63-летнего губернатора в 2020 году. По ее словам, губернатор неоднократно ставил ей вопросы о личной жизни.