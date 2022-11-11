"Хотят ударить по США": Куса рассказал, в какую игру играет Иран, и чем она закончится

Для Ирана продажа России беспилотников является способом ударить по США / Главред, Генштаб ВСУ, Reuters

Эксперт по вопросам международной политики и Ближнего Востока Украинского института будущего Илия Куса назвал несколько причин, почему Иран поставляет России оружие для войны против Украины. В частности, поставляя армии РФ дроны-камикадзе, Иран хочет ударить по США. Об этом Куса рассказал во время чата на Главреде.

"Для Ирана продажа России беспилотников является способом ударить по США. Иран воспринимает войну в Украине как часть глобального противостояния России и Соединенных Штатов, а потому считает, что эта сделка является ударом не по Украине, а по США, которые, как считает Иран, стоят за Украиной. Это ответ Ирана на санкции США и на их отказ подписывать ядерное соглашение. И все это наложилось на поддержку Соединенными Штатами протестов в Иране", - сказал эксперт.

Еще одной причиной, почему Иран поддерживает Россию, является то, что россияне работали над этим на протяжении длительного времени. "Они давно лоббировали сделку и склоняли Иран к продаже тех вооружений, которых у России нет или они не так хорошо развиваются", - сказал он.

По его словам, переломным моментом, который привел к тому, что Иран все-таки согласился на сделку, был провал ядерных переговоров с США в конце лета. В связи с этим уже в сентябре иранские беспилотники появились на фронтах.

"Пока Иран верил в возможность подписания с США ядерной сделки и снятия санкций, он был достаточно осторожным в отношении России, но, когда эти надежды не оправдались, Иран пошел на сближение с РФ", - рассказал Куса.

Последней причиной, почему Иран поставляет в РФ оружие для убийства украинцев, является то, что в основе ирано-российской оружейной сделки лежат не только и не столько деньги, сколько уступки со стороны России.

"РФ сделала Ирану ряд уступок - политических, военных, технологических. Иран воспользовался ослаблением России и ее потребностью в вооружениях, способных хоть немного повлиять на ситуацию на поле боя, чтобы выбить выгодные для себя уступки со стороны РФ. Повторюсь, эти уступки могут быть самыми разными - от помощи Ирана в разработке его ядерной программы, передачи ему чувствительных военных технологий и до политических уступок, например, подыгрывания в Сирии", - заметил эксперт.

Куса добавил, что эпизод с продажей России иранских беспилотников – это прагматичное ситуативное соглашение Ирана и РФ. Но это не значит, что теперь они вечные друзья и стратегические союзники.

Участие Ирана в войне против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Иран стал соучастником военных преступлений и терактов РФ в Украине. Россия нанесла массированные удары иранскими дронами-камикадзе по гражданской и критической инфраструктуре украинского государства. Получили ранения и погибли люди, среди них дети.

Кроме того, Иран планирует передать России баллистические ракеты для убийства украинцев. Российские оккупационные войска могут получить ракеты класса "земля - земля". Их первая партия уже готовится на заводах.

В связи с такими действиями Ирана глава украинского МИД инициировал разрыв дипломатических отношений Украины с Ираном. Дмитрий Кулеба отметил, что действия Ирана полная подлость и ложь, которые Украина не будет терпеть.

В то же время Иран решительно отрицает информацию о том, что Тегеран отправляет Москве оружие, включая военные беспилотники, для атак по украинским городам. Кроме того, Иран заявил о готовности к переговорам с Украиной, чтобы "опровергнуть обвинения".

Больше новостей о дружбе террористических РФ и Ирана: