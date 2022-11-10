УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Запад не рассчитывал помогать Украине после выхода на позиции 24 февраля - Куса

10 ноября 2022, 10:10

Западные страны не считают необходимым продолжение войны до тех пор, пока ВСУ не выйдут на границы 1991 года.

Европарламент, ВСУ, Илия Куса
Запад может прекратить помощь Украине, эксперт назвал условие / Коллаж фото УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр, Reuters

Запад может прекратить военную помощь Украине после того, как ВСУ освободят захваченные Россией территории с 24 февраля этого года. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по международной политики и Ближнему Востоку Украинского института будущего Илия Куса.

Он убежден, что Украина и Запад по-разному воспринимают понятие победы в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.

Если для Украины победа - освобождение всех захваченных территорий и выход на границы 1991 года, то на Западе это воспринимают иначе.

"На Западе победа – это не-победа России, там этого будет достаточно. Условно говоря, если Россия не достигает военных целей, которые ставила перед собой на 24 февраля, это для Запада победа, потому что не допустили захвата новых территорий, свержения правительства в Киеве, оккупацию Украины, ввели санкции против России, которые будут сохраняться десятилетиями, ослабили Россию. Западу этого достаточно", - сказал Илия Куса.

Он добавил, что многие западные партнеры не поддерживают риторику о необходимости продолжения войны до тех пор, пока ВСУ не выйдут на границы 1991 года.

"На Западе особо не говорят о возвращении Украины к границам 1991 года – там такую радикальную риторику не поддерживают. Западные страны не выступают против нее, но, вместе с тем, они ни в каких программных документах или стратегиях не зафиксировали, что будут помогать Украине, пока она не вернет все оккупированные территории, включая Крым. Они используют формулировки о сдерживании России, недопущение победы России, нанесении поражения российской армии. Для них вариант возвращения Украины к границам 1991 года считается маловероятным, крайним", - добавил Куса.

Там убеждены, что санкции и военная помощь Украине помогут усадить Россию за стол переговоров и добиться "временного компромисса". Куса считает, что Украине необходимо активно участвовать в дискуссиях и настаивать на том, что даже Западу невыгодны эти компромиссы, а нужно достичь "тотального поражения России или демонтажа путинской системы".

Переговоры Украины и России

Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Руденко заявил, что Москва якобы готова к переговорам с Киевом. И уже без предварительных условий. Для этого, по его словам, нужна "добрая воля Украины".

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, Россия постоянно говорит о возможности переговоров с Украиной, потому что это нужно им для укрепления своей армии и нового наступления на Украину. Такие переговоры стали бы для Путина лишь прикрытием, ни на какие результаты российский диктатор и не ориентируется.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина полностью не отказывалась от переговоров с Россией. По его словам, позиция Киева остается неизменной – для возобновления диалога агрессор Россия должна вывести свои войска со всех украинских территорий.

Другие новости:

война в Украине военная помощь вторжение России
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

10:10

Запад не рассчитывал помогать Украине после выхода на позиции 24 февраля - Куса

10:07

Эксперт спрогнозировал, решится ли исход войны Украины и России на полях сраженийВидео

09:51

Профурсетка из Мелитополя "спасибушечка" Лоран, которая выбрала Россию, удивляется сдаче ХерсонаВидео

09:49

"Это просто уникальный случай": жена Арестовича рассказала, какой он домаВидео

09:30

Армия РФ действительно выходит из Херсона: в США заявили о первых признаках отступленияВидео

Реклама
09:21

Осталась жена и двое детей: в боях за Украину погиб британский десантник-доброволецВидео

09:20

"Их бьют наши, их просто убивают": жены россиян выдвинулись за мужьями в УкраинуВидео

09:09

Путин "сдал" Херсон после плохих новостей из Ирана: СМИ выяснили подробности

09:03

Весной Путина могут отстранить, или Чем России грозит сдача Херсонамнение

08:46

Пересадили нервы из голеней: во Львове хирурги вернули бойцу ВСУ возможность ходитьВидео

08:39

Оккупант 35 часов ехал за своей смертью: ВСУ исполнили его "желание"Видео

08:18

У Байдена отказалась предоставить Украине ударные дроны Grey Eagle - WSJВидео

07:56

Хотел продлить контракт: ВСУ ликвидировали бывшего сотрудника Уголовного розыска РФВидео

07:53

Украина не получит современные самолеты от США - Байден

07:30

Как почистить матрас от пятен: 3 действенных способа и 5 обязательных правил

07:20

На войне в Украине убиты или ранены более 100 тысяч военных РФ - Пентагон

07:00

Илия Куса – о перспективах войны: у Запада и Украины разное видение победы

06:44

Отступление армии РФ из Херсона вряд ли станет ловушкой для ВСУ - ISW

06:25

Ловушка или неизбежность: зачем Кремль заявил о побеге из Херсонамнение

05:36

Из-за отключений света часть продуктов из супермаркетов опасна: что нельзя покупатьВидео

Реклама
04:40

"От 5-7 дней": Арестович назвал сроки по освобождению ХерсонаВидео

04:16

Анна Богдан в облегающем комбинезоне показала глубокое декольте и "горящие" ягодицы

03:45

"Нужно ударить по главному для РФ": эксперт назвал предпосылки освобождения КрымаВидео

03:20

Вкуснейшие маринованные грибы на зиму: простые рецепты за 20 минутВидео

03:05

Крым получится освободить только силой оружия: эксперт объяснил, почемуВидео

02:35

Незаменимый помощник: 5 способов использования металлической губки, о которых мало кто знает

02:02

"На сапогах соль прошлогодняя выступила?": убогий вид Волочковой вызвал отвращение у россиян

00:51

Приметы на 10 ноября: 3 вещи, которые категорически нельзя делать в этот деньВидео

09 ноября, среда
23:57

"Готовят катастрофу": Гозман объяснил, почему РФ так клянчит переговоры с УкраинойВидео

23:38

"У россиян все плохо": генерал Ходжес спрогнозировал, когда Крым вернется под контроль УкраиныВидео

23:27

"Это не жест доброй воли": Зеленский отреагировал на заявление РФ отвести войска из ХерсонаВидео

23:18

Арестович раскрыл подробности отступления россиян в Херсонской областиВидео

23:18

Ему было всего 22: в Покровске российские оккупанты убили талантливого шеф-повараВидео

22:42

"Украина медленно приближается к Херсону": Британия намерена усилить поддержку ВСУВидео

22:12

Гороскоп на сегодня 10 ноября для всех знаков Зодиака: Тельцам – радость, Львам – экономия

22:09

Бойцы ВСУ освободили еще два села на Херсонщине – СМИВидео

22:09

Даша Астафьева впервые засветила нового бойфренда: "А то все под одеялом да под одеялом"

22:01

У Зеленского отреагировали на выход оккупантов из Херсонской областиВидео

22:00

Без слез: как быстро нарезать лук и не расплакатьсяВидео

21:59

Как Арестович делал предложение: жена поделилась подробностями

Реклама
21:45

"Очередной дымовой занавес": в МИД Украины отреагировали на заявления РФ о готовности к переговорам

21:33

"Это просто постановка": в ВСУ объяснили, зачем Кремлю громкие заявления о выходе из ХерсонаВидео

21:33

Почему никогда нельзя дарить свечи и какую беду могут принеси в домВидео

21:28

В Херсоне очень большая группировка войск РФ: у Резникова призвали не спешить с выводамиВидео

21:10

Выборы в США: Жданов рассказал, что будет с военной помощью в случае победы республиканцевВидео

20:51

Тина Кароль наехала на Меладзе за продажность после концертов в РФ: "Не верю никому, кто "кается"

20:42

"У них очень большие проблемы": Жданов ответил, почему Путин вымаливает переговоры с УкраинойВидео

20:35

Лопес впервые рассказала фанатам, почему сошлась с Аффлеком после долгих лет разлукиВидео

20:17

Будет ли дополнительная мобилизация в Украине: в Минобороны объяснили ситуациюВидео

20:12

Налетит шторм и ударит дубак: в Украине до конца недели резко изменится погодаВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода осеньМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять