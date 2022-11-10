Запад не рассчитывал помогать Украине после выхода на позиции 24 февраля - Куса

Запад может прекратить помощь Украине, эксперт назвал условие / Коллаж фото УНИАН, 93-я ОМБр Холодный Яр, Reuters

Запад может прекратить военную помощь Украине после того, как ВСУ освободят захваченные Россией территории с 24 февраля этого года. Об этом в интервью Главреду рассказал эксперт по международной политики и Ближнему Востоку Украинского института будущего Илия Куса.

Он убежден, что Украина и Запад по-разному воспринимают понятие победы в войне, которую развязал российский диктатор Владимир Путин.

Если для Украины победа - освобождение всех захваченных территорий и выход на границы 1991 года, то на Западе это воспринимают иначе.

"На Западе победа – это не-победа России, там этого будет достаточно. Условно говоря, если Россия не достигает военных целей, которые ставила перед собой на 24 февраля, это для Запада победа, потому что не допустили захвата новых территорий, свержения правительства в Киеве, оккупацию Украины, ввели санкции против России, которые будут сохраняться десятилетиями, ослабили Россию. Западу этого достаточно", - сказал Илия Куса.

Он добавил, что многие западные партнеры не поддерживают риторику о необходимости продолжения войны до тех пор, пока ВСУ не выйдут на границы 1991 года.

"На Западе особо не говорят о возвращении Украины к границам 1991 года – там такую радикальную риторику не поддерживают. Западные страны не выступают против нее, но, вместе с тем, они ни в каких программных документах или стратегиях не зафиксировали, что будут помогать Украине, пока она не вернет все оккупированные территории, включая Крым. Они используют формулировки о сдерживании России, недопущение победы России, нанесении поражения российской армии. Для них вариант возвращения Украины к границам 1991 года считается маловероятным, крайним", - добавил Куса.

Там убеждены, что санкции и военная помощь Украине помогут усадить Россию за стол переговоров и добиться "временного компромисса". Куса считает, что Украине необходимо активно участвовать в дискуссиях и настаивать на том, что даже Западу невыгодны эти компромиссы, а нужно достичь "тотального поражения России или демонтажа путинской системы".

Переговоры Украины и России

Заместитель руководителя МИД РФ Сергей Руденко заявил, что Москва якобы готова к переговорам с Киевом. И уже без предварительных условий. Для этого, по его словам, нужна "добрая воля Украины".

Как отметил военный эксперт Олег Жданов, Россия постоянно говорит о возможности переговоров с Украиной, потому что это нужно им для укрепления своей армии и нового наступления на Украину. Такие переговоры стали бы для Путина лишь прикрытием, ни на какие результаты российский диктатор и не ориентируется.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что Украина полностью не отказывалась от переговоров с Россией. По его словам, позиция Киева остается неизменной – для возобновления диалога агрессор Россия должна вывести свои войска со всех украинских территорий.

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