​Хуже некуда: в ВОЗ сделали шокирующее заявление о пандемии COVID-19

По словам главы ВОЗ, борьба с коронавирусом затмила другие болезни, от которых уже погибли миллионы людей.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и начала влиять на борьбу с другими болезнями в мире.
"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает ТАСС.
Гебрейесус отметил, что пандемия усложняет противостояние другим опасным болезням.
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"COVID-19 — далеко не единственная чрезвычайная ситуация, на которую ВОЗ отреагировала. В этом году мы отреагировали на более чем 60 чрезвычайных ситуаций, включая крупную вспышку лихорадки в Чаде, желтую лихорадку в Габоне и Того, корь в Мексик", — сказал руководитель ВОЗ.
Кроме того, ВОЗ призвала страны мира начать готовиться к новой пандемии. Согласно сообщению организации, страны с прочной инфраструктурой в плане подготовки к чрезвычайным ситуациям продемонстрировали способность быстро действовать для сдерживания и контроля распространения коронавируса.
Коронавирус в мире - о чем ранее сообщал Главред:
- Ученые из Швейцарии и Испании обнаружили в Европе новый вид мутировавшего коронавируса, которому дали название 20A.EU1.
- В ВОЗ считают, что закрытие школ в борьбе с пандемией коронавируса является малоэффективной мерой.
- Также в ВОЗ припугнули прогнозом по пандемии коронавируса. Как заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения, в ближайшие несколько месяцев будут чрезвычайно трудными в том, что касается пандемии коронавируса.