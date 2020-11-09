​Хуже некуда: в ВОЗ сделали шокирующее заявление о пандемии COVID-19

В ВОЗ призвали не забывать о том, что есть и другие заболевания / Reuters

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения ​Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия COVID-19 вышла за рамки обычной чрезвычайной ситуации в области здравоохранения и начала влиять на борьбу с другими болезнями в мире.

"Мы привержены защите людей в условиях чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, но пандемия COVID-19 уже вышла за рамки просто чрезвычайной ситуации", — сказал Тедрос Аданом Гебрейесус на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, передает ТАСС.

Гебрейесус отметил, что пандемия усложняет противостояние другим опасным болезням.

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"COVID-19 — далеко не единственная чрезвычайная ситуация, на которую ВОЗ отреагировала. В этом году мы отреагировали на более чем 60 чрезвычайных ситуаций, включая крупную вспышку лихорадки в Чаде, желтую лихорадку в Габоне и Того, корь в Мексик", — сказал руководитель ВОЗ.​

Кроме того, ВОЗ призвала страны мира начать готовиться к новой пандемии. Согласно сообщению организации, страны с прочной инфраструктурой в плане подготовки к чрезвычайным ситуациям продемонстрировали способность быстро действовать для сдерживания и контроля распространения коронавируса.​

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