Илларионов назвал главного союзника Путина в администрации Байдена

Директор ЦРУ Уильям Бернс является союзником Кремля в администрации Байдена - Илларионов / УНИАН

В администрации президента США присутствуют мощные союзники России. Украина является одним из фронтов битвы двух государств, а встреча Джо Байдена и Владимира Путина готовится на уровне советников национальной безопасности, что тоже не играет в пользу украинского государства. Один из главных союзников Кремля – глава ЦРУ Уильям Бернс, который был американским послом в РФ и выступает против интеграции Украины в НАТО. Об этом заявил бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов.

В эфире телеканала Украина 24 эксперт рассказал о том, что между США и Россией сейчас идет битва, в том числе и за Украину. Примечательным является организационный аспект встречи Байдена и Путина. Организация переговоров идет на уровне сферы безопасности, а не при помощи внешнеполитических ведомств. Причем секретаря Совбеза РФ Николая Патрушева вряд ли можно назвать чиновником, который является сторонником украинского государства.

"То, что сейчас происходит, это схватка, битва. И один из важнейших фронтов этой битвы – это Украина. В этой битве, к сожалению, Путин не один. У него есть мощные союзники, в том числе эти союзники внутри американской администрации. Непосредственно саму эту встречу в Женеве готовит не МИД, как обычно готовят саммиты американских и российских президентов. Этот саммит готовят советники по нацбезопасности – Салливан и Патрушев. Патрушев – это не тот человек, с которым можно договариваться о разоружении, и он, конечно, не сторонник и не союзник Украины", - объяснил Илларионов.Читайте такжеСделка США и России по Украине: на Банковой рассказали, о чем договорились Зеленский и Байден

Также он добавил, что в Белом доме присутствуют серьезные союзники Москвы, среди которых – директор ЦРУ Уильям Бернс, который не поддерживает стремления Украины по вступлению в Североатлантический альянс.

"Брифинги для Байдена проводил Уильям Бернс, директор ЦРУ – это один из самых прокремлевских сотрудников американской администрации. Он был в течение нескольких лет послом в России. Он, например, является одним из отъявленных противников вступления Украины в НАТО и предоставления Украине ПДЧ", - подчеркнул Андрей Илларионов.

Встреча Байдена и Путина

Представители Вашингтона и Москвы 24 мая провели консультации двух государств по вопросам американо-российских отношений. В итоге стороны выпустили заявления, согласно которым они готовы продолжить переговоры в рамках саммита США и России.

Встреча президента США Джо Байдена и российского главы государства Владимира Путина состоится 16 июня в Женеве, о чем 25 мая сообщили в Белом доме и Кремле.

Хозяин Белого дома Джо Байден в Женеве объявит Владимиру Путину о том, что США поддерживают территориальную целостность и суверенитет Украины, рассказала представитель американской администрации Аманда Слоат.

Замглавы МИД России Сергей Рябков считает, что Путин на переговорах с Байденом попробует убедить президента США в том, чтобы Вашингтон поддержал "диалог" Киева с "ЛДНР".