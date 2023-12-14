Импичмент Байдена: в Конгрессе начинают расследование, реальна ли его отставка

В Конгрессе было принято решение начать расследование в отношении президента Байдена с целью импичмента.

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Республиканцы в Конгрессе пытаются устроить Байдену импичмент перед выборами / Коллаж: Главред, фото: whitehouse.gov, Facebook/Embassy of Ukraine in the USA, скриншот

13 декабря члены Палаты представителей Конгресса США проголосовали за продолжение расследования в рамках процедуры импичмента президента Джо Байдена. Документ, подготовленный соответствующим комитетом, получил поддержку 221 республиканского конгрессмена, против голосовали 212 демократов.

Эта резолюция означает официальное начало расследования по процедуре импичмента. Согласно американскому законодательству, само расследование может быть проведено без предварительного согласования, и по этой причине оно уже ведется несколько месяцев. Инициатором голосования по резолюции стал спикер палаты Майк Джонсон, который считает, что ее принятие придаст больший вес процедуре импичмента.

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В чем обвиняют Байдена и реальна ли его оставка

Основаниями для проведения расследования служат, в частности, переписка из ноутбука сына президента, Хантера Байдена, свидетельские показания о связи президента с бизнесом сына, а также подозрительные финансовые операции в семье главы государства. Сына Байдена обвиняют в неоднократных налоговых махинациях. Ранее Хантер Байден был приглашен комитетом по надзору Палаты представителей для ответов на вопросы республиканцев относительно участия Джо Байдена в его бизнесе, но он не явился.

После принятия решения в Палате представителей обвинение передается в Сенат, где процесс превращается в судебное разбирательство под председательством главного судьи США. Палата представителей на суде выступает в роли обвинения, а сенаторы исполняют роль членов суда присяжных. Для проведения импичмента требуется не менее двух третей голосов сенаторов, и в настоящее время Сенат контролируют демократы, потому запущенная республиканцами процедура почти гарантированно не приведет к отстранению Байдена от должности.

Как известно, 45-му президенту США Дональду Трампу дважды пытались предъявить обвинение в импичменте: в 2020 году за давление на Украину с целью проведения коррупционного расследования в связи с президентской кампанией и в 2021 году в связи с попыткой оспорить результаты выборов. Обе попытки не увенчались успехом в Сенате.

Байден: республиканцы занимаются не тем, чем следовало бы

Белый дом считает расследование необоснованным и политически мотивированным.

Джо Байден высказал критику в адрес республиканцев за игнорирование его запросов относительно внутренней политики и дополнительного финансирования для Украины и Израиля. Байден отметил, что вместо того, чтобы приложить усилия к улучшению жизни американцев, республиканцы сосредотачиваются на ложных атаках в его адрес.

Помощь Украине тормозится из-за внутренних проблем в США

Напомним, 15 ноября Палата представителей США одобрила проект о двухэтапном временном финансировании правительства без выделения средств на помощь Украине и Израилю. Законопроект спикера Майка Джонсона был принят, чтобы предотвратить "шатдаун".

США до сих пор не могут договориться о дальнейшем финансировании Украинского государства в условиях российского вторжения. Республиканцы требуют от Администрации Байдена заняться внутренними проблемами Америки, в первую очередь - миграционным вопросом, а приближенные к Трампу конгрессмены утверждают, что Украина все равно не победит, поэтому должна "пожертвовать часть территорий" России.

13 декабря, после визита в США президента Зеленского, Байден заявил, что Белый дом готов найти компромисс с республиканцами по границе, чтобы они разблокировали голосование о финансировании поддержки украинского государства. Киев не должен быть заложником ситуации, заявил президент Штатов Джо Байден.

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