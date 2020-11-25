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Из-за эсминца ВМС США может начаться третья мировая война - СМИ

25 ноября 2020, 16:30

Угроза Третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец.

Эсминец USS Donald Cook DDG75
Из-за эсминца ВМС США может начаться третья мировая война / ©IlhanKermen

Действия американских военных кораблей у российских границ грозят опасными последствиями вплоть до начала третьей мировой войны.

Как пишет журналист в своем материале в Daily Express, за последние дни случилось два ярких инцидента с участием ВМС США. В акваторию Черного моря 23 ноября зашел эсминец "Дональд Кук", чтобы "обеспечить безопасность на море" в рамках операции НАТО "Атлантическая решимость". Также зашел американский эсминец "Джон Маккейн" в воды залива Петра Великого.

"Угроза Третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого", - подчеркнуло британское издание.

Отметим, накануне российское военное ведомство опубликовало видео, на котором большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон Маккейн из территориальных вод РФ в заливе Петра Великого.

Видео опубликовано в YouTube. О происшествии сообщили в министерстве обороны РФ.

Российская сторона утверждает, что эсминец вторгся в территориальные воды РФ в Японском море. Его остановил большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов, пригрозив судну тараном. После предостережения Джон Маккейн сразу вышел в нейтральные воды.

Третья мировая война – о чем сообщалось ранее:

  • Человечеству угрожает новая мировая война, которая может начаться из-за злоупотребления прогрессивными технологиями, сообщили 11 ноября в чешской военной разведке.
  • 8 ноября глава Штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к Третьей мировой войне.

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