Из-за эсминца ВМС США может начаться третья мировая война - СМИ

Угроза Третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец.
Действия американских военных кораблей у российских границ грозят опасными последствиями вплоть до начала третьей мировой войны.
Как пишет журналист в своем материале в Daily Express, за последние дни случилось два ярких инцидента с участием ВМС США. В акваторию Черного моря 23 ноября зашел эсминец "Дональд Кук", чтобы "обеспечить безопасность на море" в рамках операции НАТО "Атлантическая решимость". Также зашел американский эсминец "Джон Маккейн" в воды залива Петра Великого.
"Угроза Третьей мировой снова обострилась после того, как российский военный корабль прогнал американский эсминец, нарушивший, как уверяет Москва, российскую границу в заливе Петра Великого", - подчеркнуло британское издание.
Отметим, накануне российское военное ведомство опубликовало видео, на котором большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов вытесняет эсминец США Джон Маккейн из территориальных вод РФ в заливе Петра Великого.
Видео опубликовано в YouTube. О происшествии сообщили в министерстве обороны РФ.
Российская сторона утверждает, что эсминец вторгся в территориальные воды РФ в Японском море. Его остановил большой противолодочный корабль Адмирал Виноградов, пригрозив судну тараном. После предостережения Джон Маккейн сразу вышел в нейтральные воды.
Третья мировая война – о чем сообщалось ранее:
- Человечеству угрожает новая мировая война, которая может начаться из-за злоупотребления прогрессивными технологиями, сообщили 11 ноября в чешской военной разведке.
- 8 ноября глава Штаба обороны Великобритании, генерал Ник Картер заявил, что глобальная политическая нестабильность и экономический кризис из-за пандемии коронавируса могут привести к Третьей мировой войне.