Кабул подвергся кровавому ракетному обстрелу, есть жертвы

За нападением стоит ячейка террористической организации Исламское государство.
В результате масштабного ракетного обстрела столицы Афганистана Кабула погибли 8 человек и 30 получили ранения. Снаряды разорвались в нескольких густонаселённых районах в центре города.
Как сообщает Euronews, по данным МВД Афганистана, разорвались более 20 снарядов, в том числе и недалеко от Зеленой зоны, где находятся посольства и международные офисы. Одна из ракет упала на территории посольства Ирана, но здесь обошлось без жертв.
Местная власть заявила, что за нападением стоит движение Талибан, однако его представители опровергли причастность. Как пишет AP, ячейка террористической организации Исламское государство взяла ответственность за обстрел.
Отметим, ракетный удар по Кабулу нанесли накануне переговоров в Дохе между правительством Афганистана и Талибаном. Ожидается, что с ними встретится госсекретарь США Майк Помпео.
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