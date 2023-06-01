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Кадыров боится бросать свои силы в Украину для наступления вместо "вагнеровцев" - ISW

Анна Ярославская
1 июня 2023, 07:52 обновлено 1 июня, 08:02
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"Кадыровцы" не принимали участие в высокоинтенсивных боевых действиях в Украине почти год. В основном, они действовали в тылу.
Рамзан Кадыров
Рамзан Кадыров вероятно получил от Кремля приказ начать наступательные операции в Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот

Чтобы продолжить наступление, Кремль решил бросить в Украину на замену наемникам ЧВК "Вагнер" подразделения Рамзана Кадырова. При этом сам глава Чечни не решается задействовать свои силы для таких операций. Об этом говорится в свежем отчете Института изучения войны.

Аналитики ISW отмечают, что Кадыров, вероятно, получил от Кремля приказ начать наступательные операции в Украине после вывода "вагнеровцев" из Бахмута.

31 мая он заявил, что чеченские силы получили новый приказ и взяли на себя ответственность за линию фронта в Донецкой области Украины. Также Кадыров рассказал, что его подразделениям необходимо начать "активные боевые действия" и "освободить ряд населенных пунктов".

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По словам Кадырова, чеченский отряд специального назначения "Ахмат" (спецназ) и полк специального назначения "Север-Ахмат" переброшены на Марьинское направление юго-западнее Донецка.

В Минобороны РФ также заявили, что штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа "Ахмат" вели наступательные действия на Марьинском направлении.

Кадыров отметил, что российское военное командование приказало Росгвардии и "ахматовцам" начать наступательные действия вдоль линии фронта, а также в Запорожской и Херсонской областях.

Эксперты ISW отмечают, что пока не обнаружили признаков чеченских наступательных операций в Запорожский и Херсонских областях.

Отмечается, что чеченские силы не принимали участие в высокоинтенсивных боевых действиях в Украине почти год. Так, чеченские силы в основном действовали в тылу после участия в штурмах Мариуполя, Северодонецка и Лисичанска, за исключением некоторых наступательных действий в районе Белогоровки Луганской области.

"Кадыровцы" в основном действовали в качестве полицейских сил в тылу на оккупированных территориях юга Украины и проводили локальные боевые разведывательные операции в Запорожской области.

Кадыров утверждал, что 3300 военнослужащих полка "Север-Ахмат" находились в Чечне по состоянию на 8 мая. По оценке ISW, он, возможно, консервировал свои силы, а не отправлял их на передовую.

"Ограниченное участие чеченских подразделений на передовой наряду с упором Кадырова на вербовку может свидетельствовать о том, что Кадыров не решается задействовать свои силы для проведения наступательных операций в Украине, несмотря на свои ультранационалистические нарративы", - говорится в отчете.

Выход ЧВК "Вагнер" из Бахмута

25 мая главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что начался вывод его наемников из Бахмута Донецкой области. По его словам, до 1 июня подразделения выйдут из города в тыловые районы.

20 мая основатель ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что его наемники якобы полностью захватили Бахмут. Потом он внезапно заговорил о выводе "вагнеровцев" из города.

По его словам, после выхода "вагнеровцев" из Бахмута их позиции займут российские солдаты, подчиненные Министерству обороны страны-агрессора.

Тем временем президент Владимир Зеленский опроверг информацию о падении Бахмута.

Военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов считает, что несмотря на заявления главаря частной военной компании "Вагнер" Евгения Пригожина о выходе его боевиков из Бахмута 25 мая, "вагнеровцам" не дадут выйти из города.

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