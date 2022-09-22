Кадыров взбесился из-за обмена пленными между РФ и Украиной

Кадыров, пленные / t.me/Pravda_Gerashchenko, скриншот

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров закатил истерику после сообщения об обмене пленными между Украиной и Россией.

В своем телеграм-канале он заявил, что недоволен обменом военнопленными, произошедшим накануне.

"Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь… Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих", - разразился бредом Кадыров.

По его словам, это был неравноценный обмен.

"Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно. Наши бойцы давили фашистов в Мариуполе, загоняли в "Азовсталь", выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии. Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой. И поэтому неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод - не брать фашистов в плен", - разразился угрозами Кадыров.

Обмен пленными между Украиной и Россией

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Из плена вернулись в том числе бойцы Азова. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

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