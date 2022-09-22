УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Кадыров взбесился из-за обмена пленными между РФ и Украиной

22 сентября 2022, 21:02

Он считает, что обмен пленными проходил на украинских условиях.

Кадыров, пленные
Кадыров, пленные / t.me/Pravda_Gerashchenko, скриншот

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров закатил истерику после сообщения об обмене пленными между Украиной и Россией.

В своем телеграм-канале он заявил, что недоволен обменом военнопленными, произошедшим накануне.

"Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь… Я понимаю, наверху в Минобороны и ФСБ гораздо виднее, но я считаю, что признанных террористами преступников нельзя менять на военнослужащих", - разразился бредом Кадыров.

По его словам, это был неравноценный обмен.

"Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно. Наши бойцы давили фашистов в Мариуполе, загоняли в "Азовсталь", выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии. Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой. И поэтому неудивительно, что бойцы, которые освобождали Мариуполь и сейчас находятся на передовой, делают свой вывод - не брать фашистов в плен", - разразился угрозами Кадыров.

Обмен пленными между Украиной и Россией

Напомним, вечером 21 сентября Украина и Россия провели обмен пленными, в результате чего домой вернулись защитники Мариуполя. Из плена вернулись в том числе бойцы Азова. Обмен пленными состоялся в Черниговской области.

Позже стало известно, что из 215 украинских защитников, вернувшихся домой, 200 человек обменяли на кума российского диктатора Владимира Путина Виктора Медведчука. Об этом заявил и.о. главы Службы безопасности Украины Василий Малюк.

Отмечается, что обмен Виктора Медведчука на украинских защитников не препятствует рассмотрению его дел в суде. Проведение обмена стало возможным благодаря изменениям в действующее законодательство, которые урегулировали соответствующие правовые механизмы.

Читайте также:

Автор: Сергей Кущ
война в Украине Рамзан Кадыров обмен пленными
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

21:07

"Я его не бил, а надавал пинков": Скрипка прокомментировал свой конфликт с кремлевским идеологом Дугиным

21:02

Кадыров взбесился из-за обмена пленными между РФ и Украиной

21:01

Зачем Украина отдала кума Путина Медведчука РоссииВидео

20:53

В Германии пообещали предоставить убежище российским уклонистамВидео

20:44

Мобилизация в РФ и "референдумы": Зеленский срочно собрал СтавкуВидео

Реклама
20:10

Приметы на 24 сентября: какие 5 вещей нельзя делать женщинам, чтобы привлечь достаток и деньгиВидео

20:05

"Возможен контрудар на Харьковщине": Арестович рассказал, куда Путин бросит мобилизированныхВидео

20:00

Что в секретном пункте указа Путина: Пономарев назвал число будущих мобилизованных в РФ

19:59

Кто больше всего пострадает от возможного ядерного удара РФ: в разведке раскрыли регионыВидео

19:52

Лучащиеся улыбками: в Сети появились фото освобожденных из плена защитников Мариуполя Ореста и Пташки

19:37

РФ не хотела отдавать азовцев, над ними планировали устроить судилище - МалярВидео

19:29

Появились уникальные кадры освобождения украинских пленныхВидео

19:27

Щедрые подарки судьбы и большое везение: 3 знака зодиака – в списке счастливчиков в Новолуние 26 сентябряВидео

19:03

Гороскоп на завтра, 23 сентября 2022: Овнам – деньги, Весам – потери, Водолеям – ссораВидео

18:55

59-летний Зверев собрался на войну в Украине

18:43

Раненые, но хотят освобождать украинские земли: стало известно о состоянии освобожденных из плена бойцовВидео

18:42

Украина знает, как победить в войне с Россией - КулебаВидео

18:27

Примерные хозяйки жарят хозяйственное мыло: зачем они так делают

17:47

Между ног промокло: Бузова опозорилась на публике

17:47

Бах - и в пепел: под Запорожьем нацгвардеец из "Иглы" сбил вертолет Ми-8 окупантов

Реклама
17:38

2023 – год какого животного по восточному календарю: в чем встречать и что готовить

17:36

Мужчинам-студентам запретили выезжать из Украины: все из-за поддельных документовВидео

17:23

"Они больно бьют по репутации Путина": Подоляк раскрыл настоящую причину мобилизации в РФВидео

17:01

Приметы на 23 сентября: какие 5 вещей запрещено делать в день Петра и Павла, чтобы удачу не спугнутьВидео

16:56

Бунт в РФ: протестующие против мобилизации перекрыли федеральную трассуВидео

16:50

В России проблемы: генералы жестко спорят из-за контрнаступления ВСУ - CNNВидео

16:45

Продюсер-запроданец Бардаш растекся в унизительном лизоблюдстве путинскому режиму

16:27

Россия может больше никогда не напасть на Украину даже после свержения Путина: Фейгин назвал условие

16:16

14-летняя дочь Йовович появилась на страницах глянца

16:15

Как сохранить укроп на зиму: 3 совершенно разных способа от хозяек

16:12

"Нет полномочий": у Путина категорически отказались комментировать обмен пленных на МедведчукаВидео

15:59

ТВ-команды из Украины и Финляндии объединятся для съемок шоу со звездами The song of my life

15:55

Мобилизация в РФ: Жданов предупредил о рисках новой атаки на Киев и назвал срокиВидео

15:50

Буряты веселятся, людей "вяжут" посреди улицы: первую партию россиян мобилизировали в РФВидео

15:35

ВСУ ликвидировали российского капитана из БашкирииВидео

15:29

"Потери должны быть оплачены": Фейгин предрек крах для Путина, если начнется процесс полураспада РФВидео

15:25

"Остановите свой кошмар": дочь "путиниста" Машкова высказалась о мобилизации и рассказала, как избежать призыва

15:18

То тут 100 грамм, то там 100 грамм: что будет, если пить водку каждый деньВидео

15:05

Прощался с родными трижды: из плена вернулся самый молодой защитник "Азовстали"Видео

14:56

Миллионное пополнение для оккупантов: СМИ узнали о секретном пункте указа ПутинаВидео

Реклама
14:55

Бунт в потемкинской деревнемнение

14:55

Под обстрелами спасал защитников Мариуполя: из плена вернулся талантливый хирург и рефериФото

14:52

В "Сніданку з 1+1" рассказали историю Армена Шахарьянца, который, рискуя жизнью, дарит защитникам ощущение домаВидео

14:29

Мужчин в Крыму забирают воевать: повестки "вручают" онлайн и заманивают деньгамиВидео

14:24

Самый вкусный винегрет с секретным ингредиентом: превосходный рецептВидео

14:19

"Это вопрос нескольких месяцев": Фейгин рассказал, сколько Путин еще сможет продолжать войнуВидео

13:59

Оккупанты опозорились в Крыму: сбили свой БПЛА и заявили о "дроне ВСУ"Видео

13:44

ВСУ перерезают ключевую трассу на Луганщине и бьют в тыл оккупантамВидео

13:30

Около 100 тысяч: генерал ВСУ озвучил реальные потери России на войне в УкраинеВидео

13:29

Юмористки "Лиги смеха" рассказали о жизни после 24 февраля и почему юмор лечит

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Персоны
Путин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег ЖдановВладимир Зеленский
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Праздники
Троица 2023Выходные в сентябреКалендарь 2023Православный календарь 2023Пасха 2023
Рецепты
Консервация на зимуПростые блюдаЗакуски
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прически
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароНоволуние в сентябреГороскоп на октябрьГороскоп на неделю
Синоптик
Прогноз погодыПогода на неделюПогода на октябрьПогода осеньМагнитная буряПогода на выходные
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять