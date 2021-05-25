Как в Минске сажали самолет Ryanair: опубликована стенограмма переговоров

Государственное телевидение Беларуси исказило переговоры диспетчера и пилота самолета рейса Ryanair, утверждают журналисты.
В опубликованной департаментом авиации Беларуси расшифровке разговора пилота и диспетчера говорилось о том, что диспетчер рекомендовал экипажу самолета Ryanair приземлиться в Минске из-за сообщения о якобы бомбе на борту. Однако государственное белорусское телевидение показало ситуацию таким образом, что якобы именно экипаж принял решение приземлиться в столице Беларуси.
Как сообщает Медиазона, 24 мая на белорусском телеканале ОНТ появился сюжет, в котором был расшифрован один из фрагментов переговоров пилота самолета Ryanair и диспетчера аэропорта Минска. Голос за кадром утверждает, что, дескать, "пилот конкретно и четко дает понять, что инициатива приземляться в Беларуси – со стороны экипажа".
При этом госТВ Беларуси, отмечает издание, заменило слова диспетчера словами пилота самолета при расшифровке разговора. Фрагмент с такой же подачей информации был опубликован и другим государственным телеканалом – Беларусь-1.Читайте такжеНад Беларусью исчезли самолеты: из-за "пиратства" Лукашенко почти все летят в обход
Издание приводит расшифровку переговоров диспетчера и пилота самолета, которую опубликовал Департамент авиации.
Диспетчер: RYR 1TZ, к вашему сведению, у нас есть информация от спецслужб, у вас бомба на борту, и она может быть активирована над Вильнюсом.
Пилот: Вас понял.
Диспетчер: В целях безопасности мы рекомендуем вам приземлиться в UMMS (Национальный аэропорт Минск).
Пилот: Хорошо ... это ... понятно ... дайте нам новый курс, пожалуйста.
Пилот: Бомба ... откуда пришло это сообщение? Откуда у вас информация об этом?
Диспетчер: Сотрудники службы безопасности аэропорта сообщили, что получили электронное письмо.
Пилот: Служба безопасности аэропорта Вильнюса или Греции?
Диспетчер: Письмо было направлено в несколько аэропортов.
Пилот: Вас понял.
Пилот: Опять же, эта рекомендация о перенаправлении в Минск откуда взялась? От кого она пришла? От компании? Она исходила от руководства аэропорта вылета или аэропорта прибытия?
Диспетчер: Это наши рекомендации.
Инцидент с рейсом Ryanair в Минске
- Авиалайнер компании Ryanair 23 мая после предупреждения Беларуси о том, что на борту самолета "находится бомба", совершил вынужденную посадку в Минске. Однако взрывных устройств в лайнере не обнаружили.
- Рейсом, который направлялся их Афин в Вильнюс, летел белорусский оппозиционный блогер, основатель Telegram-канала Nexta Роман Протасевич. Его вместе с девушкой Софией Сапегой задержали белорусские силовики.
- В связи с инцидентом Евросоюз призвал авиаперевозчиков Европы прекратить полеты в небе над Беларусью. Белорусским компаниям также закроют доступ к воздушному пространству европейских государств. В ЕС потребовали от Минска освободить Протасевича и Сапегу.