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Кандидат на вступление в ЕС: Украина ожидает от стран единства

8 марта 2022, 23:07

Промедление с предоставлением Украине статуса кандидата на присоединение к ЕС может стать плохим сигналом не только для Украины.

Евросоюз, флаг
Евросоюз, флаг / Reuters

Украина ожидает единства от государств ЕС относительно предоставления ей статуса кандидата на присоединение к Евросоюзу, заявила глава Комитета по вопросам интеграции Украины в ЕС.

Иванна Климпуш-Цинцадзе выразила надежду, что на неформальном заседании глав-государств и правительств ЕС в Париже 10 – 11 марта государства-члены будут иметь консенсус по вступлению Украины в ЕС и по особой процедуре рассмотрения заявки Украины.

Еврокомиссия, по мнению председателя Комитета, на что опереться готовя вывод о предоставлении Украине статуса кандидата на присоединение к ЕС, ведь имеет оценку Соглашения об ассоциации, согласованную всеми государствами-членами и представленную во время 23-го Саммита Украина-ЕС.

Специальная процедура заявки Украины на поступление чрезвычайна, учитывая чрезвычайные обстоятельства, но это не прецедент, отметила председатель Комитета. В свое время к ЕС присоединилась Восточная Германия. Тогда ситуация тоже требовала нестандартных решений.

"У нас еще много домашних недоработок, но давайте искренне, – в ЕС принимали и менее готовых членов, чем мы. После войны общество будет еще более требовательным к реформам и нетерпимо к коррупции. Сейчас мы защищаем весь континент и платим за европейские ценности цену, которую не платили даже государства учредители", — сказала Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Промедление с предоставлением Украине статуса кандидата на присоединение к ЕС может стать плохим сигналом не только для Украины, но и всей Европы, потому что продемонстрирует ее слабость перед Россией, убеждена председатель Комитета.

Заявку на вступление в Евросоюз президент Украины Владимир Зеленский подписал 28 февраля 2022 года. Сейчас она находится на рассмотрении. Украину ожидает присвоение статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.

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Евросоюз Кабмин Иванна Климпуш-Цинцадзе новости Украины
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