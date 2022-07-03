"Карма" и "божий промысел": в ОП потроллили жалобы РФ на "хлопки" в приграничных городах

Михаил Подоляк / ОПУ

В Офисе президента прокомментировали информацию о том, что в приграничных городах России местные жители продолжают слышать "хлопки".

Как написал в Telegram советник главы ОП Михаил Подоляк, первой причиной является то, что россияне намеренно атакуют свои же города, не жалея сограждан, - для того, чтобы обвинить в этом украинцев.

"Примитивно, но совершенно в стиле современной российской идио-пропаганды", - подчеркнул Подоляк.

Еще одной вероятной причиной он назвал плохую подготовку российских военных.

"У "интеллектуальных" операторов российских систем ПВО явно растут руки из мест, где у нормальных людей находятся другие части тела", - написал советник главы ОП.

Подоляк добавил, что среди причин "хлопков" в городах РФ может быть "карма" и "божий промысел".

Потому как "зло всегда имеет последствия".

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Ранее сообщалось о том, что в РФ после взрыва на территории Новошахтинского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Ростовской области начался пожар, который все-таки удалось потушить.

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