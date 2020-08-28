"Каждое слово - это власть": Кравчук предупредил, что Лукашенко просто так власть не отдаст

Александр Лукашенко просто так не уйдет с поста / Reuters

Президент Беларуси Александр Лукашенко просто так власть не отдаст.

Об этом заявил первый президент Украины, глава украинской делегации в Минске Леонид Кравчук в эфире программы Право на власть на канале 1+1.

"Я Лукашенко знаю очень долго... Хочу вас разочаровать - Лукашенко при цветах на улице и просьбах власть не отдаст", - сказал Кравчук.

При этом он считает, что стоит готовиться к давлению на президента Лукашенко со стороны России.

"Когда он (Лукашенко, - ред.) обратился к Путину за помощью, и тот ответил, что поможет, а мы знаем, какой эта помощь может быть, поэтому считаю, что нужно готовиться к серьезному давлению на президента Лукашенко", - сказал он.

"А то, что кто-то хочет мирно все сделать, я приветствую, но 26 лет Лукашенко определяют, что каждая клетка Лукашенко - это власть, каждый волосок на голове – это власть, каждое слово Лукашенко - это власть. Он другой жизни не знает, и будьте готовы, что власть он просто так не отдаст", - отметил первый президент Украины.

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Как известно, в Беларуси с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. Люди не согласны с результатами выборов, согласно которым победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко.

Напомним, на воскресенье, 30 августа, в Минске анонсирован Марш мира и независимости.