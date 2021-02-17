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Ким Чен Ын впервые за год показал публике свою жену

17 февраля 2021, 07:54

Ли Соль Дж не видели с января прошлого года. Это породило слухи о состоянии ее здоровья и возможной беременности.

Ким Чен Ын с женой
Ким Чен Ын с женой - свежее фото/ Reuters

Супруга северокорейского лидера Ким Чен Ына впервые более чем за год появилась на публике. Ли Соль Джу присоединилась к своему мужу на концерте в один из самых больших праздников страны.

Пара посетила мероприятие по случаю дня рождения покойного отца нынешнего лидера КНДР – Ким Чен Ира. Фото Ким Чен Ына и Ли Соль Джу опубликовали в государственных СМИ, пишет Reuters.

Ри часто сопровождала Ким на крупных публичных мероприятиях, но с января прошлого года ее не видели на мероприятии по случаю лунного новогоднего праздника. Это породило слухи о состоянии ее здоровья и возможной беременности.

Национальная служба разведки Южной Кореи заявляла, что на самом деле Ри якобы избегала публичности из-за боязни заразиться коронавирусом.

На свежих фото супруги сидели во время просмотра концерта в Художественном театре Мансудэ в столице Пхеньян. К слову, на фотографиях никто не был одет в маски и не соблюдал мер социального дистанцирования.

Ким Чен Ын с женой
Ким Чен Ын и Ли Соль Джу/ Фото Reuters
Ким Чен Ын с женой
Пара посетила мероприятие по случаю дня рождения покойного Ким Чен Ира / Фото Reuters
Ким Чен Ын с женой
Ким Чен Ын с женой на публике / Фото Reuters

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Ким Чен Ын - о чем ранее писал Главред:​

  • Весной 2020 года впервые СМИ сообщили о проблемах со здоровьем Ким Чен Ына. Это и породило слухи о том, что он сильно болен.
  • Кроме того, сообщалось что глава Северной Кореи Ким Чен Ын серьезно болен и даже впал в кому, страной сейчас руководит его 33-летняя сестра Ким Е Чжон.
  • Западные СМИ также писали, что глава КНДР умер. А "масла в огонь" подлил президент США Дональд Трамп. Он заявил, что Ким Чен Ын жив, но находится в "вегетативном состоянии" после неудачной операции на сердце.​
  • 12 октября 2020 года Ким Чен Ын выступил на параде военной техники. Он извинился перед народом своей страны и расплакался.

Северная Корея Ким Чен Ын Ким Чен Ир
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