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Китай открестился от "безграничной дружбы" с РФ - аналитики ISW

6 апреля 2023, 06:51
Кремлевский диктатор Путин не смог извлечь выгоды из двустороннего партнерства, на которое надеялся во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта.
Си Цзиньпин, Владимир Путин
Си Цзиньпин и Владимир Путин на встрече в Москве в марте 2023 / скриншот YouTube

Президент страны-агрессора Владимир Путин попытался представить Россию как уважаемую мировую державу на фоне того, что Китай преуменьшил тесные отношения с РФ.

Как отмечают аналитики Института изучения войны, 5 апреля Путин провел онлайн-встречу с вручением верительных грамот главам 17 дипломатических миссий, в ходе которой отметил тесные отношения России с Сирией и сотрудничество с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

"Путин заявил, что Сирия является надежным партнером, с которым Россия достигла ряда договоренностей во время недавней поездки президента страны Башара Асада в Россию 14 марта. Путин также раскритиковал послов США и стран Европейского союза (ЕС) и заявил, что Запад несет ответственность за войну в Украине и геополитическую конфронтацию с Россией", - отмечается в отчете.

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Аналитики напомнили, что посол Китая в ЕС Фу Цун заявил 5 апреля, что российско-китайское общее заявление о "безграничности" их связей было искажено. Кроме того, он назвал "безграничность" "чисто риторическим заявлением".

"Слова Фу согласовываются с оценкой от 21 марта о том, что Путин не смог извлечь выгоды от безграничного двустороннего партнерства, на которое надеялся во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином 20-22 марта", - резюмировали специалисты.

Заявления посла Китая в ЕС о войне в Украине

Напомним, посол Китая в Европейском Союзе Фу Цун заявил, что слова о "безграничной дружбе" между Москвой и Пекином - не более чем риторический прием. Он отметил, что КНР не поддерживает так называемую "спецоперацию" России в Украине, а также не признает, что Крым – территория РФ.

Более того, КНР не признает территориями РФ и другие украинские земли, которые страна-агрессор незаконно аннексировала. Речь идет о Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

"(Дружба) без ограничений" – это не что иное, как риторика", – сказал он, комментируя прошлогоднюю декларацию президентов России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина, которую, по словам дипломата, критики протрактовали неправильно.

Фу Цун также отметил, что Китай не оказывает России военную поддержку.

Он таже объяснил, что в свое время Пекин не осудил войну РФ против Украины, поскольку там понимают обвинения РФ в адрес НАТО. По его словам, китайские власти считают, что настоящие причины войны гораздо более сложные, чем говорят западные лидеры.

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