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Клинтон предложила ликвидировать коллегию выборщиков в США

15 декабря 2020, 07:28
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В 2016 году Клинтон в избирательной гонке обошла действующего президента США Дональда Трампа по голосам избирателей, но проиграла по голосам выборщиков.

Клинтон
Клинтон предложила ликвидировать коллегию выборщиков / Reuters

Жена бывшего главы Белого дома, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон предложила упразднить коллегию выборщиков, которая выбирает американского лидера.

"Я считаю, что мы должны отменить коллегию выборщиков и избирать президентом победителя всенародного голосования, как и для любой другой должности. Но пока она (коллегия выборщиков - ред.) еще существует, я с гордостью отдала свой голос в Нью-Йорке за Джо Байдена и Камалу Харрис", - написала Клинтон в Twitter.

Отметим, Клинтон входила в число 29 выборщиков от Нью-Йорка, которые проголосовали в понедельник за Байдена и Харрис.

Примечательно, что в 2016 году Клинтон в избирательной гонке обошла действующего президента США Дональда Трампа по голосам избирателей, но проиграла по голосам выборщиков от штатов и, соответственно, проиграла выборы президента.

Голосование коллегии выборщиков предписано Конституцией США. Выборщиков назначают, исходя из результатов всенародных выборов в каждом штате, причем победителю достаются все выборщики от штата (за исключением штатов Мэн и Небраска).

Выборы в США – о чем сообщалось ранее:

  • 14 декабря бывший вице-президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден получил голоса выборщиков во всех спорных штатах. По результатам голосования Джо Байден набирает 302 голоса выборщиков против 232 у действующего президента Дональда Трампа.
  • 14 декабря избранный президент США Джо Байден назвал неотложные задачи своей администрации. По его словам, это борьба с пандемией коронавируса, вакцинация населения и восстановление национальной экономики.
  • 27 ноября действующий американский президент Дональд Трамп заявил, что готов передать власть победителю избирательной гонки, кандидату от Демократической партии Джо Байдену только в том случае, если политик докажет, что 80 миллионов голосов были получены им честно.
  • 2 декабря Дональд Трамп дал понять сторонникам, что собирается баллотироваться на пост президента США в 2024 году, если его не изберут по результатам выборов 2020 года.

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