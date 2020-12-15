Клинтон предложила ликвидировать коллегию выборщиков в США

Клинтон предложила ликвидировать коллегию выборщиков / Reuters

Жена бывшего главы Белого дома, экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон предложила упразднить коллегию выборщиков, которая выбирает американского лидера.

"Я считаю, что мы должны отменить коллегию выборщиков и избирать президентом победителя всенародного голосования, как и для любой другой должности. Но пока она (коллегия выборщиков - ред.) еще существует, я с гордостью отдала свой голос в Нью-Йорке за Джо Байдена и Камалу Харрис", - написала Клинтон в Twitter.

Отметим, Клинтон входила в число 29 выборщиков от Нью-Йорка, которые проголосовали в понедельник за Байдена и Харрис.

Примечательно, что в 2016 году Клинтон в избирательной гонке обошла действующего президента США Дональда Трампа по голосам избирателей, но проиграла по голосам выборщиков от штатов и, соответственно, проиграла выборы президента.

Голосование коллегии выборщиков предписано Конституцией США. Выборщиков назначают, исходя из результатов всенародных выборов в каждом штате, причем победителю достаются все выборщики от штата (за исключением штатов Мэн и Небраска).

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