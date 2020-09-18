Коллега Навального поведала о его самочувствии

Несмотря на то, что оппозиционер пошел на поправку, до полного выздоровления еще далеко.
Сотрудница оппозиционера Навального, которого отравили Новичком, рассказала о том, что политик чувствует себя хорошо и понимает, что происходит. Однако, до полного выздоровления еще далеко.
Об этом сообщает BBC.
"Любой человек даже в прекрасном и добром здоровье будет долго переваривать события такого масштаба. Я думаю, это еще займет какое-то время, чтобы даже самой светлой головой это осознать, не говоря уж о том, чтобы перечитать новости за такое количество дней", - сказала Певчих.
Она также выразила надежду, что в ближайшее время он вернется в свое нормальное состояние.
Отравление Навального - что было ранее:
- 20 августа российский оппозиционер Алексей Навальный почувствовал сильное недомогание прямо на борту рейса сообщением Томск-Москва. Его немедленно госпитализировали в Омске. В местной больнице политик впал в коматозное состояние.
- Через два дня оппозиционера специальным авиаперелетом доставили в Берлин - для прохождения лечения в клинике Шарите.
- 2 сентября лаборатория Бундесвера (немецкой армии) нашла в организме российского оппозиционера Алексея Навального следы яда из группы нервно-паралитических веществ Новичок.
- Через две недели медики из лабораторий Франции и Швеции подтвердили факт отравления Навального именно вышеуказанным веществом.
- Позднее президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эммануэлем Макроном заявил, что любые голословные обвинения РФ по делу Алексея Навального неуместны.
- Далее соратники оппозиционера по Фонду борьбы с коррупцией сообщили - бутылка, на которой немецкие специалисты обнаружили следы Новичка, была изъята из номера отеля в Томске, в котором останавливался Навальный. По их словам, это доказывает - политик не мог отравиться в аэропорту или на борту авиалайнера.
Автор: Екатерина Трохимчук