Коллега Навального поведала о его самочувствии

Навальный чувствует себя хорошо / Reuters

Сотрудница оппозиционера Навального, которого отравили Новичком, рассказала о том, что политик чувствует себя хорошо и понимает, что происходит. Однако, до полного выздоровления еще далеко.

Об этом сообщает BBC.

"Любой человек даже в прекрасном и добром здоровье будет долго переваривать события такого масштаба. Я думаю, это еще займет какое-то время, чтобы даже самой светлой головой это осознать, не говоря уж о том, чтобы перечитать новости за такое количество дней", - сказала Певчих.

Она также выразила надежду, что в ближайшее время он вернется в свое нормальное состояние.

Отравление Навального - что было ранее: