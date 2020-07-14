Азербайджан заявил об уничтожении 100 армянских солдат / capital.ua

В отношениях Армении и Азербайджана сохраняется напряжение. В ночь на вторник, 14 июля, на армяно-азербайджанской границе продолжались бои, которые начались двумя днями раньше. Армянская сторона потеряла около 100 военнослужащих, сообщило Минобороны Азербайджана. Также уничтожены военная техника и командный пункт противника.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Кроме того, появилась информация о гибели двух высокопоставленных азербайджанских офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении — генерал-майора Полада Хашимова, полковника Ильгара Мирзеева и еще пяти человек, в том числе двух офицеров.

Читайте такжеБои на границе Армении и Азербайджана продолжились, стороны подсчитали жертвНапомним, на азербайджано-армянской границе утром 12 июля внезапно начались масштабные боевые действия.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские военнослужащие осуществили артиллерийский обстрел.

В ведомстве уточняют, что территория Азербайджана была обстреляна из артиллерийских установок, поэтому военные были вынуждены защищаться и дать ответный огонь.

Потери зафиксированы с обеих сторон, но детальная информация о количестве погибших или раненых не приводится.