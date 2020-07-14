УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Азербайджан заявил об уничтожении 100 армянских солдат

Также стало известно о гибели двух высокопоставленных азербайджанских офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении.

14 июля 2020, 15:42
Армения, Азербайджан
Азербайджан заявил об уничтожении 100 армянских солдат / capital.ua

В отношениях Армении и Азербайджана сохраняется напряжение. В ночь на вторник, 14 июля, на армяно-азербайджанской границе продолжались бои, которые начались двумя днями раньше. Армянская сторона потеряла около 100 военнослужащих, сообщило Минобороны Азербайджана. Также уничтожены военная техника и командный пункт противника.

Об этом сообщает "Интерфакс".

Кроме того, появилась информация о гибели двух высокопоставленных азербайджанских офицеров в результате обстрелов со стороны ВС Армении — генерал-майора Полада Хашимова, полковника Ильгара Мирзеева и еще пяти человек, в том числе двух офицеров.

Читайте такжеБои на границе Армении и Азербайджана продолжились, стороны подсчитали жертвНапомним, на азербайджано-армянской границе утром 12 июля внезапно начались масштабные боевые действия.

В Министерстве обороны Азербайджана заявили, что армянские военнослужащие осуществили артиллерийский обстрел.

В ведомстве уточняют, что территория Азербайджана была обстреляна из артиллерийских установок, поэтому военные были вынуждены защищаться и дать ответный огонь.

Потери зафиксированы с обеих сторон, но детальная информация о количестве погибших или раненых не приводится.

Армения Азербайджан боевые действия
Сейчас вы просматриваете новость «Азербайджан заявил об уничтожении 100 армянских солдат». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
youtube Главред на YouTube google news Главред в Google News
Новости партнеров

Последние новости

16:13
"Украину мочит Вова": Дмитрий Гордон порвал Сеть песней о "мудозвоне" Соловьеве - видео
15:47
Как правильно варить кукурузу, и сколько нужно времени: тонкости приготовления летней вкусняшки Фото Видео
15:42
Азербайджан заявил об уничтожении 100 армянских солдат
15:41
"Я заплачу": Михаил Ефремов попался на взятке из-за смертельного ДТП Видео
15:32
Музыкальный сервис Spotify начинает работать в Украине
15:26
Ужесточение карантина в Украине: в НБУ прогнозируют экономическую катастрофу
15:02
Дмитрий Комаров рассказал, как делал предложение Александре Кучеренко
14:44
Авария под Киевом: подозреваемому избрана мера пресечения Видео
14:37
К чему снится кладбище: толкование сна
14:29
В Минздраве рассказали, будут ли школьники учиться в две смены
14:28
Смертельное ДТП под Киевом: подозреваемый признался, что пил водку и курил марихуану Видео
14:15
Леся Никитюк выбрала нового Холостяка для шоу
14:15
"Украина выгребает": Кулеба пожаловался на Саакашвили Видео
13:40
"Секси": голая Наргиз стыдливо показала грудь
13:36
Карантин в Киеве продлится 1,5 года - Госпродпотребслужба Видео
13:30
Мир полонил этот вдохновляющий тренд - джинсы с росписью: фото Фото
13:18
Исторический максимум осадков: синоптик рассказала, какой будет погода в Украине Видео
13:16
Документ МИД, опубликованный мэром Умани, не означает отмену паломничества хасидов — ОЕОУ
13:02
Кабмин рассмотрит продление карантина в Украине: советница Ляшко назвала дату Видео
13:01
Александра Кучеренко: что известно о жене Димы Комарова Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять