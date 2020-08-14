Украинские волонтеры рассказали об издевательствах в белорусских СИЗО

Константина Реуцкого и Евгения Васильева задержали в Беларуси / @vostoksos

После освобождения из белорусского СИЗО украинские волонтеры из организации Восток SOS Константин Реуцкий и Евгений Васильев рассказали о том, что пережили.

Видео, где Реуцкий комментирует происходящее после освобождения из СИЗО Окрестино, опубликовало белорусское издание TUT.BY.

"Этой ночью заставили подписать протоколы, написанные сотрудниками РОВД. Никому не дали эти протоколы прочесть. Подписать заставляли. Тех, кто не хотел, отказывался подписать, били и вынуждали подписать. Судебное разбирательство было прямо здесь, это был конвейер. Все было достаточно быстро. Я даже не уверен, что это был судья", — рассказывает Реуцкий.

Люди, вышедшее ранее из этого изолятора, рассказывали о пытках и избиениях ОМОНовцев.

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Напомним, Реуцкого и Васильева задержали 12 августа в Минске сотрудники дорожно-патрульной службы, когда они снимали на телефон задержание милицией прохожего. Позже у правозащитницы Татьяны Ревяки прошёл обыск, — правоохранители изъяли компьютеры украинцев.