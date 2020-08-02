Корабль Crew Dragon успешно вернулся на Землю

Crew Dragon успешно вернулся на Землю

Космический корабль Crew Dragon американской компании SpaceX приводнился в Мексиканском заливе после отстыковки от Международной космической станции. Корабль вернул на Землю американских астронавтов Боба Бенкена и Дугласа Харли.

Возвращение корабля Crew Dragon транслировало космическое агентство NASA.

Американские астронавты вернулись на Землю после двух месяцев пребывания на МКС, куда их доставил тот самый корабль Crew Dragon. Это была первая миссия космического агентства NASA с применением частного корабля.

Crew Dragon с астронавтами на борту отстыковался от МКС утром 2 августа, после чего отправился на Землю.

Как ранее сообщалось, в США компания SpaceX Илона Маска 30 мая в 22:22 по киевскому времени успешно осуществила запуск космического корабля Crew Dragon с двумя астронавтами на борту.