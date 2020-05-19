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США могут выйти из ВОЗ: Трамп поставил жесткий ультиматум и выдвинул требования

19 мая 2020, 11:22

Трамп дал Всемирной организации здоровья 30 дней на исправление ошибок, связанных с пандемией коронавирусной инфекции СOVID-19.

Дональд Трамп
Трамп пригрозил ВОЗ лишением финансирования / Reuters

Американский президент Дональд Трамп пригрозил Всемирной организации здоровья прекращением финансирования и выходом из организации в том случае, если ВОЗ в течение 30 дней не исправит ошибки, которые привели к масштабной эпидемии коронавируса. Об этом говорится в письме Трампа главе организации Тедросу Аданому Гебреисусу.

В письме президент США обвинил ВОЗ в том, что организация в декабре 2019 года и январе 2020 года не обращала внимания на вспышку коронавирусной инфекции в Ухане, а уже 3 марта, ссылаясь на данные из Китая, недооценила риск заболевания СOVID-19, поставив под сомнение эффективность распространения китайской инфекции.

Таким образом, как полагает Трамп, Всемирная организация здоровья действовала в интересах Китая и под давлением Пекина совершила ряд ошибок, вовремя не объявив миру о чрезвычайной ситуации. Результатом подобных действий стала пандемия СOVID-19.

Напоследок американский глава государства добавил, что если ВОЗ в ближайший месяц не продемонстрирует свою независимость от Пекина и не покажет значительные улучшения в работе организации, Вашингтон не только откажется от финансирования ВОЗ, но и будет обсуждать вопрос о выходе из организации.

"Я не могу позволить, чтобы деньгами американских налогоплательщиков продолжала финансироваться организация, которая в нынешнем состоянии так очевидно не служит интересам Америки", - резюмировал Трамп.

Напомним, в Вашингтоне считают Китай ответственным за распространение коронавирусной инфекции СOVID-19 по всему миру. Вследствие этого США готовы ввести санкции в отношении Китая, чтобы привлечь государство к ответственности.

Также Дональд Трамп заявил, что США готовы рассмотреть возможность прекращения всех отношений с Китаем.

США Китай ВОЗ Дональд Трамп
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