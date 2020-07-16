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Ученые обнадежили изобретением уникального препарата от COVID-19

В Консепсьоне производится первый чилийский противовирусный препарат против COVID-19, который действует через ингалятор.

16 июля 2020, 21:09
коронавирус
Чилийские ученые заявили о создании уникального препарата / Reuters

Для борьбы с опасным коронавирусом чилийские ученые недавно изобрели уникальный препарат на основе интерферонов. Скоро должны начаться испытания на людях.

Об этом сообщает местный телеканал 24 Horas.

"В Консепсьоне производится первый чилийский противовирусный препарат против COVID-19, который действует через ингалятор. Его формула основана на интерферонах (белках, выделяемых клетками организма в ответ на вторжение вируса - ред.), препарат ожидает разрешения на испытания на людях", - говорится в сообщении.

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Глава кафедры физиологии университета Консепсьона Хорхе Толедо, который является разработчиком препарата, пояснил, что "если предварительно стимулировать пациента интерфероном, чтобы он генерировал "своих молекулярных солдат", то очевидно, что, когда инфекция прибудет, вирусная нагрузка (на организм) будет меньше".

Разработанный учеными препарат не является лекарством, это скорее добавка, которая могла бы использоваться и иметь хорошие результаты на первых этапах заболевания.

Коронавирус в Украине

Напомним, Киев может не выйти из карантина до 2022 года. Для того, чтобы завершилась пандемия, должно переболеть коронавирусом 80% населения.

Ранее в МОЗ заявили, что карантин в Украине могут продлить до конца лета. Власти не намерены полностью отменять противоэпидемиологические меры.

коронавирус препарат пандемия Чили ученые
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