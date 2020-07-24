Совет ЕС утвердил правила трансграничных путешествий / Reuters

В Совете ЕС утвердили главные правила для трансграничных систем коллективного пассажирского транспорта, которые направлены на минимизацию риска заражения коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.

Совет также предлагает Комиссии и государствам-членам продолжать координировать действия по применению транспортных руководящих принципов.

"В своих выводах Совет продвигает ряд основных мер гигиены и инфекционного контроля, которые должны применяться ко всем трансграничным службам коллективного пассажирского транспорта", - говорится в заявлении.

Рекомендуемые меры включают в себя, среди прочего:

физическое дистанцирование или, где это невозможно, использование масок;

более широкое использование цифровых билетов и проверок билетов цифровым способом;

соблюдение высоких стандартов циркуляции свежего воздуха и чистоты транспортных средств.

Как ранее сообщал Главред, Украина планирует полностью пересмотреть Договор об ассоциации с Европейским Союзом. Нужно обновить соглашение, и обсудить вопросы о приведении украинского законодательства в соответствие с европейскими законами. Об этом заявил глава украинского правительства Денис Шмыгаль в ходе своего визита в Брюссель 23 июля.

Также напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому официальный Киев вводит безвизовый режим для граждан шести государств, среди которых Австралия, Новая Зеландия, Бахрейн, Кувейт, Оман и Саудовская Аравия.