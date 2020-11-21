Крах Северного потока-2: СМИ узнали об ультиматуме Европе от США

Белый дом не хочет вводить санкции против европейских компаний, связанных со строительством проекта Северный поток-2.
Администрация США приняла решение об усилении давления на компании Европы, которые принимают участие в процессе строительства российского газопровода Северный поток-2. Американцы предупреждают их о стремительном крахе энергетического проекта Газпрома.
Как сообщает DW со ссылкой на информацию источника агентства dpa в Белом доме, американская администрация обзванивает европейские компании и предупреждает их о санкциях в случае продолжения работы над проектом Северный поток-2.
Источник утверждает, что американцы не хотят вводить санкции против юридических лиц, поэтому дают им возможность прекратить участие в строительстве газопровода.
"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что СП-2 в скором времени ожидает крах.Читайте такжеПочему провалился Северный поток-2: российский политолог дал ответ
Северный поток-2 новости
- Американские санкции приостановили завершение строительства российского газопровода Северный поток-2. Несмотря на жесткую позицию Вашингтона – санкции поддерживают обе палаты Конгресса и наверняка поддержит новая администрация Байдена – в России считают, что проект СП-2 будет реализован уже в начале 2021 года.
- В Фонде национальной энергетической безопасности России полагают, что газопровод будет достроен и при президентстве демократа Джо Байдена.
- По данным американской прессы, в Конгрессе рассматривают возможность введения санкций против страховых и сертификационных компаний, которые сотрудничают с проектом Северный поток-2.
- Санкции могут ударить по компаниям, которые опосредовано связаны с реализацией процесса строительства Северного потока-2.