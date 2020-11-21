Крах Северного потока-2: СМИ узнали об ультиматуме Европе от США

В США просят европейские компании прекратить сотрудничество с проектом Северный поток-2 / Reuters

Администрация США приняла решение об усилении давления на компании Европы, которые принимают участие в процессе строительства российского газопровода Северный поток-2. Американцы предупреждают их о стремительном крахе энергетического проекта Газпрома.

Как сообщает DW со ссылкой на информацию источника агентства dpa в Белом доме, американская администрация обзванивает европейские компании и предупреждает их о санкциях в случае продолжения работы над проектом Северный поток-2.

Источник утверждает, что американцы не хотят вводить санкции против юридических лиц, поэтому дают им возможность прекратить участие в строительстве газопровода.

"США не хотят вводить санкции против европейских компаний. Мы делаем эти звонки, чтобы предупредить их и дать им время выйти из проекта", - отметил собеседник агентства, подчеркнув, что СП-2 в скором времени ожидает крах.Читайте такжеПочему провалился Северный поток-2: российский политолог дал ответ

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