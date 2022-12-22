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Кремль смирился с десятками тысяч убитых оккупантов, но продолжит войну — ISW

22 декабря 2022, 09:52
В РФ готовят информационные условия для проведения будущих мобилизационных волн.
ВСУ, российская армия
ВСУ наносят поражение российской армии на поле боя / коллаж фото УНИАН и https://ua.depositphotos.com/

В России объявили о намерениях увеличить численность собственной армии. Однако планы агрессора вряд ли сбудутся.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что экспансия НАТО у российских границ, включая стремление Финляндии и Швеции к членству, требует "должного" ответа России для создания группы войск на северо-западе", - говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Подчеркивается, что по предложению МО РФ, численность армии России должна увеличится до 1,5 миллиона солдат, в том числе 695 тысяч контрактников.

"Однако, очень маловероятно, что Кремль сформирует такие большие обычные силы в сроки, имеющие отношение к войне России в Украине. Ведь Москва не смогла полностью укомплектовать бригады и полки перед полномасштабным вторжением и не полностью построила новую дивизию, о формировании которой заявляли еще в 2020 году", - пишут военные аналитики.

При этом напоминается о том, что российская экономика находится в рецессии, а ее ресурсы значительно сократились после полномасштабного вторжения.

"Предложения Шойгу могут стать лишь выступлением для успокоения сообщества милблогеров, обвинивших Кремль в несерьезном ведении войны. Он также устанавливает информационные условия для проведения будущих мобилизационных волн под рубрикой укомплектования этих формирований или существенного наращивания военной силы России в долгосрочной перспективе", - считают в ISW.

По мнению аналитиков, Кремль смирился со своими колоссальными потерямибудет, однако и дальше стараться выполнить максимальные цели в Украине, ожидая, что российское общество не будет критиковать власть за большие боевые потери.

Кроме этого, как отмечают в ISW, в РФ продолжили информационную кампанию, направленную на то, чтобы вынудить Запад подтолкнуть Киев к проведению переговоров.

Ранее известный военный эксперт Петр Черник заявил о том, что потери оккупантов действительно огромны и поэтому Россия постепенно идет к стратегическому поражению в войне против Украины.

Черник напомнил, что таких потерь в рамках европейских сражений не было практически ни у кого (после того, как закончилась Вторая мировая война).

"О чем это говорит. Россияне терпят стратегическое поражение. Их военная модель в 21 веке не выдерживает конкуренции. Но, несмотря на действительно безумные потери, они все равно бросают и людей, и остатки советского хлама. Московский империализм сражается в войне за выживание", − подчеркнул Черник.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Владимир Путин недооценил боевую мощь и мотивацию украинцев.

По словам генсека НАТО, сейчас нет признаков того, что Путин в ближайшее время сдастся, несмотря на тяжелые потери.

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