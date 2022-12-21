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"Россияне терпят стратегическое поражение": эксперт пояснил, о чем говорят громадные потери врагов

21 декабря 2022, 01:35
Военный эксперт Петр Черник вполне однозначно оценил потери россиян, которые они несут в жестоких боях против Украины.
ВСУ, взрыв
Эксперт пояснил, о чем говорят громадные потери врагов / коллаж фото УНИАН и Rodrigo Alceu Baliza / flickr.com

Уже в ближайшие дни, по всей вероятности, человеческие потери русских оккупантов на войне против Украины достигнут показателя в 100 тысяч. Об этом в комментарии "24 каналу" рассказал известный военный эксперт Петр Черник.

По его словам, потери оккупантов действительно огромны и поэтому Россия постепенно идет к стратегическому поражению в войне против Украины. Черник напомнил, что таких потерь в рамках европейских сражений не было практически ни у кого (после того, как закончилась Вторая мировая война).

"О чем это говорит. Россияне терпят стратегическое поражение. Их военная модель в 21 веке не выдерживает конкуренции. Но, несмотря на действительно безумные потери, они все равно бросают и людей, и остатки советского хлама. Московский империализм сражается в войне за выживание", − подчеркнул Черник.

В свое время, говорит эксперт, СССР за десять лет войны в Афганистане потерял около 15,5 тысячи человек, 147 танков, около 120 самолетов и 120 вертолетов. То есть, большее количество погибших, чем в нынешней войне против Украины, было за последние 40 лет только во время ирано-иракского конфликта в 1980-х годах. Там общие потери с обеих сторон среди гражданских и военных составили около миллиона человек.

Продвижение ВСУ на Донбассе

Ранее спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый сделал заявление, согласно которому освобождение Лимана Донецкой области открывает украинским военным путь к Луганщине. Наши войска могут выгнать оккупантов с Кременной, Рубежного и Сватово. После этого появится возможность деоккупировать Северодонецк и Лисичанск.

В Институте изучения войны полагают, что армия Украины за несколько дней смогла достичь серьезного прогресса в районе Лимана Донецкой области. Украинские военные смогли прорвать "оборону" российских захватчиков. В том районе находились "элитные" подразделения оккупантов.

Руководитель Луганской ОВА Сергей Гайдай сказал, что ВСУ практически подобрались к северо-западной админгранице Луганской области. Продолжаются удары по вражеским объектам.

Другие новости:

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