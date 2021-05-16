Кризис Армении и Азербайджана: в Баку объявили о масштабных боевых учениях

Азербайджан объявил о военных учениях, которые продлятся до 20 мая / Министерство обороны Азербайджана

Подразделения армии Азербайджана запустили старт боевых маневров, в которых примут участие 15 тысяч военных. Главной задачей учений является перегруппирование войск, совершенствование взаимодействие и приведение их в состояние боевой готовности. Маневры должны продлиться до 20 мая.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджанской республики в воскресенье, 16 мая, в учениях будут задействованы до 300 танков, другая бронетехника, около 400 ракетно-артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня, минометы, противотанковые средства, а также до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве указали, что в рамках маневров главное внимание будет сконцентрировано на перегруппировке боевых подразделений, работе над взаимодействием воинских объединений и приведению войск в состояние боеготовности.

"В учениях основное внимание уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппированию войск, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения", - отметили в Минобороны республики.Читайте такжеВ Азербайджане отреагировали на обращении Армении в ОДКБ

Подчеркивается, что во время учений, которые должны продолжаться до 20 мая, войска также планируют выполнить задачи по предупреждению провокаций незаконных вооруженных формирований, и провести операции, направленные на нейтрализацию террористов.

Напомним, ранее начали учения Военно-воздушные силы азербайджанского государства. В маневрах задействованы боевые самолеты и беспилотники Байрактар. В рамках поставленных задач, летчики выполняют учебные маневры в дневное и ночное время. При этом проходит отработка навыков ведения разведки в воздушном пространстве с целью определения координат наземных целей предполагаемого противника.

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