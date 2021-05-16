Кризис Армении и Азербайджана: в Баку объявили о масштабных боевых учениях

Азербайджан работает над приведением войск в боевую готовность.
Подразделения армии Азербайджана запустили старт боевых маневров, в которых примут участие 15 тысяч военных. Главной задачей учений является перегруппирование войск, совершенствование взаимодействие и приведение их в состояние боевой готовности. Маневры должны продлиться до 20 мая.
Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджанской республики в воскресенье, 16 мая, в учениях будут задействованы до 300 танков, другая бронетехника, около 400 ракетно-артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня, минометы, противотанковые средства, а также до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов.
В ведомстве указали, что в рамках маневров главное внимание будет сконцентрировано на перегруппировке боевых подразделений, работе над взаимодействием воинских объединений и приведению войск в состояние боеготовности.
"В учениях основное внимание уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппированию войск, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения", - отметили в Минобороны республики.Читайте такжеВ Азербайджане отреагировали на обращении Армении в ОДКБ
Подчеркивается, что во время учений, которые должны продолжаться до 20 мая, войска также планируют выполнить задачи по предупреждению провокаций незаконных вооруженных формирований, и провести операции, направленные на нейтрализацию террористов.
Напомним, ранее начали учения Военно-воздушные силы азербайджанского государства. В маневрах задействованы боевые самолеты и беспилотники Байрактар. В рамках поставленных задач, летчики выполняют учебные маневры в дневное и ночное время. При этом проходит отработка навыков ведения разведки в воздушном пространстве с целью определения координат наземных целей предполагаемого противника.
Кризис Армении и Азербайджана
- В Министерстве обороны Армении 12 мая сделали заявление о том, что войска Азербайджана на одном из участков Сюникской области, рядом с которой проходит новая граница государств после окончания войны в Карабахе, осуществили попытку проведения действий по "уточнению границ".
- Договоренности по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года предполагают строительство через Сюникскую область транспортного коридора – Баку намерен соединить эксклав Нахичевань с Азербайджаном и Турцией. Азербайджанский президент Алиев уже заявил, что государство готово применить силу для реализации своих планов.
- Глава правительства Армении Никол Пашинян 14 апреля сделал заявление о том, что Ереван считает ситуацию в Сюникской области военным вторжением Азербайджана и обратится в ОДКБ. Он предупредил об этом российского президента Владимира Путина.
- Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал, что Путин настаивает на урегулировании кризиса на базе договоренностей от 9 ноября. При этом, по словам спикера Кремля, Пашинян не обращался за военной помощью к Москве.
- Позже Пашинян рассказал о том, что он обратился к России за военной помощью. Как подчеркнул глава армянского правительства, карты Армении и российской военной базы на территории страны подтверждают принадлежность Еревану территорий, на которые вторглись войска Азербайджана.