УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Кризис Армении и Азербайджана: в Баку объявили о масштабных боевых учениях

16 мая 2021, 13:55
Прослушать новость
Остановить

Азербайджан работает над приведением войск в боевую готовность.

армия Азербайджана
Азербайджан объявил о военных учениях, которые продлятся до 20 мая / Министерство обороны Азербайджана

Подразделения армии Азербайджана запустили старт боевых маневров, в которых примут участие 15 тысяч военных. Главной задачей учений является перегруппирование войск, совершенствование взаимодействие и приведение их в состояние боевой готовности. Маневры должны продлиться до 20 мая.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Азербайджанской республики в воскресенье, 16 мая, в учениях будут задействованы до 300 танков, другая бронетехника, около 400 ракетно-артиллерийских установок, реактивные системы залпового огня, минометы, противотанковые средства, а также до 50 единиц военной авиации и беспилотных летательных аппаратов.

В ведомстве указали, что в рамках маневров главное внимание будет сконцентрировано на перегруппировке боевых подразделений, работе над взаимодействием воинских объединений и приведению войск в состояние боеготовности.

"В учениях основное внимание уделено управлению, приведению в боевую готовность и перегруппированию войск, в том числе совершенствованию боевого слаживания и взаимодействия между общевойсковыми объединениями, ракетными и артиллерийскими войсками, авиацией и силами специального назначения", - отметили в Минобороны республики.Читайте такжеВ Азербайджане отреагировали на обращении Армении в ОДКБ

Подчеркивается, что во время учений, которые должны продолжаться до 20 мая, войска также планируют выполнить задачи по предупреждению провокаций незаконных вооруженных формирований, и провести операции, направленные на нейтрализацию террористов.

Напомним, ранее начали учения Военно-воздушные силы азербайджанского государства. В маневрах задействованы боевые самолеты и беспилотники Байрактар. В рамках поставленных задач, летчики выполняют учебные маневры в дневное и ночное время. При этом проходит отработка навыков ведения разведки в воздушном пространстве с целью определения координат наземных целей предполагаемого противника.

Кризис Армении и Азербайджана

  • В Министерстве обороны Армении 12 мая сделали заявление о том, что войска Азербайджана на одном из участков Сюникской области, рядом с которой проходит новая граница государств после окончания войны в Карабахе, осуществили попытку проведения действий по "уточнению границ".
  • Договоренности по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года предполагают строительство через Сюникскую область транспортного коридора – Баку намерен соединить эксклав Нахичевань с Азербайджаном и Турцией. Азербайджанский президент Алиев уже заявил, что государство готово применить силу для реализации своих планов.
  • Глава правительства Армении Никол Пашинян 14 апреля сделал заявление о том, что Ереван считает ситуацию в Сюникской области военным вторжением Азербайджана и обратится в ОДКБ. Он предупредил об этом российского президента Владимира Путина.
  • Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков сказал, что Путин настаивает на урегулировании кризиса на базе договоренностей от 9 ноября. При этом, по словам спикера Кремля, Пашинян не обращался за военной помощью к Москве.
  • Позже Пашинян рассказал о том, что он обратился к России за военной помощью. Как подчеркнул глава армянского правительства, карты Армении и российской военной базы на территории страны подтверждают принадлежность Еревану территорий, на которые вторглись войска Азербайджана.

новости Армении новости Азербайджана
Сейчас вы просматриваете новость «Кризис Армении и Азербайджана: в Баку объявили о масштабных боевых учениях». Другие новости мира читайте в разделе «Мир». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
"Казанский стрелок" рассказал, как выжил родных из квартиры"Казанский стрелок" рассказал, как выжил родных из квартиры Поздравления с Днем жен-мироносиц: открытки и пожелания на День супругиПоздравления с Днем жен-мироносиц: открытки и пожелания на День супруги В Харькове студент зарезал девушку и преподавателя, с которым она изменяла ему - СМИВ Харькове студент зарезал девушку и преподавателя, с которым она изменяла ему - СМИ «Медведчук пойдет по трупам»: всплыла скандальная история из прошлого кума Путина"Медведчук пойдет по трупам": всплыла скандальная история из прошлого кума Путина Медведчук сделал заявление о встрече Зеленского с ПутинымМедведчук сделал заявление о встрече Зеленского с Путиным

Последние новости

13:55
Кризис Армении и Азербайджана: в Баку объявили о масштабных боевых учениях
13:54
Взрыв в Харькове уничтожил самую высокую часть элеватора Видео
13:22
Square Enix рассказала о деталях масштабного дополнения Endwalker для Final Fantasy XIV Видео
13:21
Израиль разбомбил дом военного лидера движения ХАМАС: опубликовано видео Видео
13:17
Украинская певица заинтриговала признанием о романе с Позитивом на работе Видео
Реклама
13:12
"Киевляне, наслаждайтесь днем": синоптик предупредила о погодном "перевороте" Видео
13:10
Кулеба раскрыл планы НАТО в случае военного вторжения РФ в Украину Видео
12:37
Ольга Цибульская ответила на слухи о схожести сына с Дзидзьо Видео
12:36
"Брехливая пропага*дония": в Сети отреагировали на фейк о "нацистах" из Киева Видео
12:35
Гороскоп на завтра 17 мая 2021 всех знаков Зодиака: кому грозит наказание за доверчивость Видео
12:20
Разработчики Dying Light 2 поделились новыми подробностями будущего релиза Видео
12:14
Андре Тан стал холостяком: что привело к разводу Видео
12:04
Анна Ризадинова призналась, как они общаются с разыскиваемым в Украине Онищенко Видео
12:03
Путин не будет спасать своего кума Медведчука - политолог Видео
11:43
Соратник Медведчука сделал жесткое заявление в адрес Данилова и пригрозил ему тюрьмой Видео
11:42
В моду входит потрясающая женская стрижка флоб: особенности и кому подходит Фото Видео
11:14
Украина из-за цинизма России засекретила список участников Крымской платформы Видео
11:07
Встреча Байдена и Путина: экс-министр предупредил, что грозит Украине Видео
10:57
Гороскоп на 16 мая 2021 для всех знаков Зодиака: над кем навис проигрыш Видео
10:23
Украину накроют грозы, и в трех областях будет почти +30 – синоптик Видео
Реклама
10:10
Слабость Кремля становится все более заметной мнение
10:00
Инфекционист рассказала, как украинские врачи губят пациентов с COVID-19 Видео
09:38
Названы консервы, которые нельзя просто открыть и съесть
09:19
В Госдуме России возмутились реакцией Европы на "оглушительный щелбан" Медведчуку Видео
09:11
"Круче, чем путлерюгенд": новые видео "победобесия" в России взорвали Сеть Видео
08:22
Коронавирус в Украине за сутки выявили у 3,5 тысячи человек, но госпитализаций туча Видео
07:55
"Угроза не миновала": Кулеба заявил, что российские войска по-прежнему у наших ворот Видео
07:27
Московская студентка продала девственность за "липовый" iPhone
07:12
Как 40 лет назад: синоптик рассказала о погоде в Украине в конце мая Видео
06:34
Из Медведчука будут лепить украинского Нельсона Манделу мнение
06:24
Эксперт объяснил, почему отключение РФ от SWIFT станет ударом для Украины и Запада Видео
06:05
Настоящего лета пока не будет: синоптик уточнил прогноз погоды до конца мая Видео
06:02
Туника официально вернулась в моду: она станет находкой для весны-лета 2021 Фото Видео
05:31
Тюрьма или бегство: эксперт объяснил неизбежность краха Медведчука Видео
05:24
У Авакова оценили вероятность побега Медведчука из Украины Видео
05:03
Ученые рассказали, как жилье может влиять на здоровье Видео
03:51
Кива отличился новым перлом, сравнив себя с Галилеем и Коперником Видео
03:04
Бомба замедленного действия: названа опасность детских смесей
00:55
Поздравления с Днем жен-мироносиц: открытки и пожелания на День супруги
00:19
В США объяснили, почему Запад "проглотит" новое вторжение Путина в Украину Видео
Реклама
15 мая, суббота
23:46
Эксперт рассказала, какими будут цены на черешню и абрикосы в Украине Видео
23:11
Регулирование цен на бензин и дизель: АЗС массово приостанавливают продажу топлива Видео
22:56
Врачи назвали самый полезный весенний овощ для организма Видео
22:17
Ситуация в Израиле и Палестине обостряется: Байден срочно позвонил Нетаньяху Видео
22:05
В "ДНР" объявили сборы резервистов и пригрозили облавами уклонистам Видео
21:26
На Украину надвигаются сильные ливни и жара Видео
21:24
Бутусов объявил о плане побега Медведчука и предупредил об угрозах Путина Видео
20:51
Под Хмельницким отец издевался и избивал детей раскаленной кочергой до страшных ожогов Видео
20:34
В РФ объяснили, как Путин будет мстить Украине за арест Медведчука Видео
20:22
У Авакова оценили сценарий военной атаки РФ на Украину в случае приговора Медведчуку Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять