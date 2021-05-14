У Путина сделали заявление об обострении конфликта Армении и Азербайджана

Пашинян не просил Россию о помощи по ситуации с Сюникской областью - Песков / Reuters

Российский президент Владимир Путин обеспокоен ситуацией в Сюникской области и призывает к выполнению договоренностей от 9 ноября 2020 года, в которых зафиксировано обязательство по прекращению огня. При этом исполняющий обязанности главы правительства Армении Никол Пашинян не просил Россию о помощи в урегулировании конфронтации. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.

Как сообщает РИА Новости, по словам спикера Кремля, Путин призвал стороны конфликта к выполнению ноябрьских договоренностей, в рамках которых была зафиксирована ситуация по Нагорному Карабаху. Пашинян обеспокоен обострением на армяно-азербайджанской границе, однако за помощью к Москве не обращался.

"Путин особо отметил необходимость выполнения положений трехсторонних договоренностей и соответствующих документов, и прежде всего того положения, в котором идет речь о необходимости прекращения огня", - подчеркнул Дмитрий Песков.

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Ситуация в Сюникской области

Министерство обороны Армении 12 мая сообщило о том, что азербайджанские войска пытались осуществить проведение работ с целью "уточнения границ" на одном из участков Сюникской области.

Официальный Ереван назвал данный инцидент заранее подготовленной провокацией. Прокуратура открыла уголовное дело о посягательстве на территориальную целостность армянского государства. В Минобороны Армении утверждают, что войска Азербайджана пересекли государственную границу армянского государства.

Примечательно, что по окончании армяно-азербайджанского военного конфликта, под контроль Баку перешли семь районов, прилегающих к Нагорному Карабаху. Теперь граница Армении и Азербайджана проходит рядом с Сюникской областью.Читайте такжеПашинян обратился к Путину из-за военного вторжения Азербайджана в Армению

Официальный Баку называет Сюникскую область Занзегуром. Соглашение между Арменией, Азербайджаном и Россией по Карабаху предусматривает строительство через это регион транспортного пути, который должен соединить эксклав Нахичевань с азербайджанским государством и Турцией.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев уже сделал заявление о том, что в Баку готовы применить силу для строительства транспортного коридора.

Война в Нагорном Карабахе